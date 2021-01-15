Кудрин: США уже уступили Китаю место первой по величине мировой экономики

Лидия Мартынова

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, выступая га Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что китайская экономика уже является крупнейшей в мире — в физическом объеме КНР производит товаров больше, чем США.

По оценке Кудрина, США уже фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, но американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30−40 лет.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, не менее 30−40 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — пояснил Кудрин.

По его мнению, «пока Китай не раскроется» и не станет более прозрачным для всего мира, прогнозировать влияние Китая на мировую экономику сложно.

«Китай этот процесс пройдет лет за 30», — сказал Кудрин.

В течение этого времени Кудрин прогнозирует сохранение напряженности как в мире, так и внутри США.

«Я думаю, мы какие-то катаклизмы в каких-то отношениях и сферах в мире еще почувствуем», — предупредил Кудрин.