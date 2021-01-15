Кудрин: США уже уступили Китаю место первой по величине мировой экономики
Сегодня, 14:50 Лидия Мартынова
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, выступая га Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что китайская экономика уже является крупнейшей в мире — в физическом объеме КНР производит товаров больше, чем США.
По оценке Кудрина, США уже фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, но американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30−40 лет.
«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, не менее 30−40 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — пояснил Кудрин.
По его мнению, «пока Китай не раскроется» и не станет более прозрачным для всего мира, прогнозировать влияние Китая на мировую экономику сложно.
«Китай этот процесс пройдет лет за 30», — сказал Кудрин.
В течение этого времени Кудрин прогнозирует сохранение напряженности как в мире, так и внутри США.
«Я думаю, мы какие-то катаклизмы в каких-то отношениях и сферах в мире еще почувствуем», — предупредил Кудрин.
По материалам: eadaily.com