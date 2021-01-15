Литва может запретить въезд Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому

Вадим Карасев

Литва рассматривает возможность запрета на въезд в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Их выступления могут быть инструментом "мягкой российской политической пропаганды", заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду".

По словам Ландсбергиса, власти в таких решениях должны руководствоваться юридическими инструментами - для включения человека в черный список должны быть правовые основания.

Ранее организаторы гастролей российских артистов в Литве получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов из-за коронавирусных ограничений. Этот случай вызвал скандал в литовских СМИ, несмотря на то, что подобные выплаты положены и другим организаторам отмененных мероприятий.