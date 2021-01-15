Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Лондон призвал Москву пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Лондон призвал Москву пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Лондон призвал Москву пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел Великобритании выразило разочарование началом подготовки к выходу из Договора по открытому небу со стороны России, призвав власти страны пересмотреть это решение.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия решила выйти из Договора по открытому небу из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования этого соглашения. Сейчас Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из договора. В ноябре документ расторгли США, обосновав решение нарушениями договора со стороны РФ. В Москве отвергли эти обвинения.

«Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения (его условий)», — цитирует ТАСС сообщение британского внешнеполитического ведомства.

В Лондоне убеждены, что соглашение вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами.

«Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», — говорится в заявлении.

Захарова объяснила решение России выйти из Договора по открытому небу


Ранее в пятницу первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил  «Парламентской газете», что после выхода США из Договора по открытому небу Россия оказалась в заведомо невыгодном для себя положении, поэтому решение о выходе из этого соглашения было ожидаемым.

Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полёты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Эрдоган: Заплатив серьёзные деньги за F-35, мы ничего не получили от США
Эрдоган: Заплатив серьёзные деньги за F-35, мы ничего не получили
Советник призвал Байдена приостановить санкции против СП-2
Советник призвал Байдена приостановить санкции против СП-2
Ким Кардашьян и Канье Уэст уже давно живут порознь: "Их отношения стали слишком токсичными"
Ким Кардашьян и Канье Уэст уже давно живут порознь: "Их отношения
42 центра образования «Точка роста» Минпросвещения России открылись в 2020 году в Карачаево-Черкесии
42 центра образования «Точка роста» Минпросвещения России открылись в
Минпросвещения России детально анализирует обращения граждан по вопросу горячего питания школьников
Минпросвещения России детально анализирует обращения граждан по
Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» стартовал в Подмосковье
Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»
С плюса на минус: как использовать отрицательную энергетику негативных событий в свою пользу
С плюса на минус: как использовать отрицательную энергетику
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что
Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре в Агдаме
Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре
«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо
«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо
Литва может запретить въезд Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому
Литва может запретить въезд Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому

Топ на сегодня

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции в Белоруссии
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ

Еще по теме

США заморозили выполнение Договора по открытому небу с РФ
Рябков не исключил, что из Договора по открытому небу выйдут и другие страны
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Власти Великобритании не собираются выходить из Договора по открытому небу