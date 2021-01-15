Лондон призвал Москву пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Анастасия Иванова

Министерство иностранных дел Великобритании выразило разочарование началом подготовки к выходу из Договора по открытому небу со стороны России, призвав власти страны пересмотреть это решение.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия решила выйти из Договора по открытому небу из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования этого соглашения. Сейчас Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из договора. В ноябре документ расторгли США, обосновав решение нарушениями договора со стороны РФ. В Москве отвергли эти обвинения.

«Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения (его условий)», — цитирует ТАСС сообщение британского внешнеполитического ведомства.

В Лондоне убеждены, что соглашение вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами.

«Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», — говорится в заявлении.

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Ранее в пятницу первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Парламентской газете», что после выхода США из Договора по открытому небу Россия оказалась в заведомо невыгодном для себя положении, поэтому решение о выходе из этого соглашения было ожидаемым.

Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полёты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.