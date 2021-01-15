Лунный день сегодня 15 января 2021 года

Вадим Карасев

Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, будут весьма полезны для тех, кто не привык пасовать. Эти рекомендации помогут провести день успешно и обойти стороной проблемы.

Пятничный день будет весьма благоприятным, и в эти сутки многие смогут начать что-то новое и увлекательное. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 15 января в хорошем настроении и не игнорировать поступающие предложения.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день. Начало роста Луны пройдет в Знаке Водолея. Энергетика пространства благоприятна для творческой работы и воплощения в жизнь смелых идей.

Магнитные бури 15 января: магнитосфера Земли находится вне солнечной активности, магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творческие поиски;активность;позитивный настрой;своевременный отдых;заключение сделок;романтические отношения.грусть и тоска;прокрастинация;потакание дурным привычкам;переутомление.

Пятничный день идеально подходит для легкой уборки, которая не займет много времени и не отнимет последние силы. В эти сутки можно помыть полы, протереть пыль, а также заняться перестановкой мебели, чтобы сделать жилище более уютным. Любая работа по дому возможна, однако астрологи рекомендуют делать перерывы, чтобы не переутомиться и не стать жертвами недомогания.

Что надеть в эту пятницу

Пятница — время активное, а значит, одежду стоит выбирать так, чтобы она не сковывала движения. В этот день уместными будут яркие расцветки, которые помогут творческим натурам черпать новые идеи и воплощать их в жизнь.

Стоит выбирать украшения из драгоценных металлов, а из камней-талисманов астрологи рекомендуют отдать предпочтение тем, которые олицетворяют стихию Воздуха: сапфиру, лазуриту, топазу.

Любовь и отношения в 4 лунный день

Пятница издревле считается днем, когда каждый сможет наладить личную жизнь, найти вторую половинку или примириться с близкими людьми. Влияние Венеры помогает настроиться на гармонию в отношениях, будь то любовные или деловые связи. Эти сутки уместны как для романтических встреч, так и для деловых переговоров.

Финансы и работа 15 января

В пятницу можно смело воплощать в жизнь давние идеи, особенно если они проработаны. Этот день — время поиска новых творческих идей, развития и позитивного настроя. В деловой среде можно как завершать дела, так и начинать что-то новое, а в финансовом плане сутки благоприятны для продуманных инвестиций, которые будут приносить доход уже в скором будущем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу важно с самого утра настроиться на позитив, чтобы не становиться жертвами недоброжелателей и не пасовать перед временными трудностями. День удачен для умеренных физических нагрузок, начала цикла оздоровительных упражнений, посещения целебных источников и лечения дыхательных путей. Уместным будет и посещение соляных пещер или комнат.