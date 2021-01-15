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Макаки-воришки с Бали прекрасно оценивают стоимость своей добычи

Макаки-воришки с Бали прекрасно оценивают стоимость своей добычи

Ученые обнаружили, что макаки на острове Бали, которые воруют вещи у туристов, предпочитают в качестве добычи ценные предметы, чтобы увеличить шансы на получение съедобного выкупа от хозяина украденной вещи.

Индуистский храм Улувату на западе Бали известен тем, что на его территории живет большое количество яванских макак (Macaca fascicularis). Обезьяны славятся своим обыкновением воровать вещи туристов и возвращать их в обмен на фрукты. Детеныши осваивают такое поведение на примере родителей.

Теперь ученые обнаружили, что макаки также умеют определять, какие предметы больше всего ценят их жертвы, и использовать эту информацию для максимизации своей прибыли. По словам канадского исследователя Жан-Батиста Лека (Jean-Baptiste Leca) из Летбриджского университета, проницательные макаки предпочитают нацеливаться на предметы, которые люди скорее всего захотят себе вернуть, например, электронные гаджеты, мобильные телефоны, кошельки и очки, а не на малоценные, такие как шпильки или пустые сумки от фотоаппаратов. «Эти обезьяны стали экспертами в похищении ценных предметов у рассеянных туристов, которые не прислушались к рекомендациям храмового персонала хранить все ценные вещи в сумках на молнии, прочно закрепленных на шее или спине», – говорит Лека.

За 273 дней съемки взаимодействия животных и посетителей храма, исследователи обнаружили, что макаки требуют вознаграждения в большем объеме за более ценные предметы. Процесс переговоров между макакой, туристом и служителем храма иногда занимает несколько минут. Самое долгое ожидание перед возвратом украденного составило 25 минут, включая 17 минут переговоров. Что касается менее ценных предметов, обезьяны с большей вероятностью завершают торг, приняв меньшее вознаграждение.

Согласно исследованию, которое финансировалось Советом естественных и инженерных исследований Канады и Институтом исследований азартных игр Альберты, обезьяны учатся такому поведению на протяжении детства, вплоть до четырехлетнего возраста. По словам Лека, кража и бартер – это проявление культурного интеллекта обезьян. «Такое поведение усвоено популяции и сохраняется на протяжении не менее 30 лет, когда среди макак уже сменилось много поколений», – добавляет он.

Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

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По материалам: polit.ru

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