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Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе

Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе

Работу Республики Мордовия по реализации нацпроекта «Образование», а также новые проекты в сфере образования обсудили Министр просвещения России Сергей Кравцов и врио главы региона Артём Здунов.

На встрече также обсуждалось развитие педагогического образования – в регионе функционирует подведомственный Минпросвещения России Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева.

В рамках нацпроекта «Образование» в Мордовии в 2020 году были построены две новые школы в сельских населённых пунктах – на 140 и 165 мест, в 22 муниципальных районах республики открылись 42 «Точки роста» Минпросвещения России. Таким образом, новые возможности в сфере цифрового и гуманитарного образования получили свыше 15 тысяч школьников, в том числе живущих в сельской местности.

Новый детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России появился во втором по величине городе Мордовии – Рузаевке, два мобильных технопарка работают в 12 агломерациях республики. В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году в регионе построено шесть новых детских садов на 838 мест, в планах на текущий год – ещё три детских сада.

# Общество
По материалам: edu.ru

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