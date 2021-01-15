Минпросвещения России детально анализирует обращения граждан по вопросу горячего питания школьников

Влада Некрасова

Более 50% родителей полностью удовлетворены качеством питания школьников. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

Он напомнил, что на прошедшей неделе во многих регионах уже началось очное обучение, а с понедельника в таком формате будут работать большинство российских школ.

«За этот период количество обращений незначительно увеличилось, в том числе приходят жалобы на отсутствие горячего бесплатного питания. Каждый такой эпизод мы тщательно проверяем, но в большинстве случаев речь идёт о других категориях детей – учениках средней школы или негосударственных образовательных организаций», – сообщил Дмитрий Глушко.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев информировал, что Общероссийский народный фронт продолжает мониторинг организации горячего питания, роста обращений за прошедшую неделю не отмечается, зафиксированные жалобы оперативно отрабатываются.

Первый заместитель Министра рассказал о тенденции, которая прослеживается с начала учебного года: из школ, которые сами организуют питание учащихся, поступает большое количество позитивных обращений от родителей, средняя оценка по таким школам достигает 4,4 балла.

Образовательные организации, которые перевели питание на аутсорсинг, получают более низкие оценки, средний балл – менее 4.

«Необходимо выяснить причины такого разрыва и сделать всё для того, чтобы качественным бесплатным горячим питанием были обеспечены все ученики младших классов», – заявил Дмитрий Глушко.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы уже с нового учебного года.