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Минпросвещения России организует точечную работу со школами – Сергей Кравцов

Минпросвещения России организует точечную работу со школами – Сергей Кравцов

Всероссийские проверочные работы, проведенные в начале этого учебного года, продемонстрировали, что обучение с использованием дистанционных технологий не оказало значительного влияния на уровень знаний школьников. Об этом на брифинге в Правительстве РФ заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 

«Мы проанализировали уровень знаний ребят по каждому региону, по каждой школе, и серьезных опасений ситуация у нас не вызвала», – прокомментировал он. 

Сергей Кравцов уточнил, что в настоящее время с каждой школой организована точечная работа по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят во время домашнего обучения, в регионы направлены методические рекомендации по корректировке учебных планов и программ. 

«Сегодня наша задача – чтобы уровень знаний не понизился», – резюмировал министр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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