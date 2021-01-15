Минпросвещения России организует точечную работу со школами – Сергей Кравцов

Алексей Вольцев

Всероссийские проверочные работы, проведенные в начале этого учебного года, продемонстрировали, что обучение с использованием дистанционных технологий не оказало значительного влияния на уровень знаний школьников. Об этом на брифинге в Правительстве РФ заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы проанализировали уровень знаний ребят по каждому региону, по каждой школе, и серьезных опасений ситуация у нас не вызвала», – прокомментировал он.

Сергей Кравцов уточнил, что в настоящее время с каждой школой организована точечная работа по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят во время домашнего обучения, в регионы направлены методические рекомендации по корректировке учебных планов и программ.

«Сегодня наша задача – чтобы уровень знаний не понизился», – резюмировал министр.