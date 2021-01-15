Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»

Анастасия Иванова

Харьковская компания «Биолек» не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины «Спутник V», кроме заявления, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее «Биолек» подтвердила, что подавала документы на регистрацию «Спутник V». Министр здравоохранения Украины подтвердил, что «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины, добавив, что вокруг вакцины много политики. Он выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

«Шестого января компания „Биолек“ подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье — больше ничего», — заявил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Степанов на брифинге заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали вакцины и призвал не манипулировать на теме вакцинации.

В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.