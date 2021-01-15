Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»

Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»

Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»

Харьковская компания «Биолек» не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины «Спутник V», кроме заявления, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее «Биолек» подтвердила, что подавала документы на регистрацию «Спутник V». Министр здравоохранения Украины подтвердил, что «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины, добавив, что вокруг вакцины много политики. Он выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

«Шестого января компания „Биолек“ подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье — больше ничего», — заявил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Степанов на брифинге заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали вакцины и призвал не манипулировать на теме вакцинации.

В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сенат США приступит к импичменту Трампа через час после инаугурации Байдена
Сенат США приступит к импичменту Трампа через час после инаугурации
Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»
Минздрав Украины заявил, что не получил документы для «Спутника V»
Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский
Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский
Николь Кидман и Кит Урбан с подросшими дочерьми на музыкальном фестивале в Сиднее
Николь Кидман и Кит Урбан с подросшими дочерьми на музыкальном
Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января
Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января
Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса
Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ
Лунный день сегодня 15 января 2021 года
Лунный день сегодня 15 января 2021 года
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных организациях
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных

Топ на сегодня

Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса
На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса
Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Вектор-2020»
Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призеров

Еще по теме

Медведчук: Заявления Ляшко о «Спутнике V» — маразматический треп
Российскую вакцину «Спутник V» могут начать производить в Харькове
В Раде Украины начат сбор подписей за регистрацию вакцины «Спутник V»
В Раде Украины раскритиковали правительство за отказ от «Спутника V».