Модернизируя педагогическое образование, мы меняем подходы к подготовке учителей – Сергей Кравцов

Алексей Вольцев

Система школьного образования не может быть закрытой, «в нее должны приходить эксперты, специалисты разных областей – учёные, бизнесмены, политики, которые могут доступно и интересно рассказывать ребятам в том числе о том, что нужно сделать для достижения тех или иных результатов», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Такое мнение Министр просвещения России Сергей Кравцов высказал на экспертной дискуссии «Профессиональная и социальная успешность. Школа и вуз – чей вклад весомее?», которая прошла в рамках Гайдаровского форума. В дискуссии также принял участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Приветствие в адрес участников Гайдаровского форума направил Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что «сегодня важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям».

Участвуя в дискуссии, посвящённой профессиональной и социальной успешности, Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о создании системы профориентации в школе, которая «должна погружать ребят в различные ситуации, давая им возможность попробовать себя в будущей профессии».

«В рамках проекта по модернизации педагогического образования мы меняем подходы к подготовке учителей. Мы планируем сформировать 5 тысяч предпрофильных классов, где будут учиться школьники, которые станут высококлассными учителями», – информировал Министр.

Он подчеркнул важность формирования у школьников нравственных основ, а также качеств, которые помогут им развиваться и стать успешными.

Министр просвещения сообщил также о важности взвешенного подхода к системе оценки качества образования.

«Сегодня многое зависит от системы оценки качества образования. Надо аккуратно к этому относиться, потому что система оценивания задает вектор развития образования, и мы не должны здесь ошибиться. Система оценивания должна быть объективной. Необъективная система разрушает образование», – резюмировал Министр.

В ходе экспертной дискуссии обсуждались актуальные направления развития системы образования, инструменты формирования профессиональной и социальной успешности у школьников и студентов.

Гайдаровский форум завершит работу 15 января.

Мероприятие проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

«Хочу поблагодарить РАНХиГС за блестящую организацию форума, который, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, представляет насыщенную дискуссионную программу, где большой блок обсуждений посвящён будущему образования. Этим самым организаторы подчеркивают, что вопросы развития человеческого капитала сейчас во главе угла. Подход, который реализует Президентская академия в программах подготовки школьных учителей, ставит принципиально новые вопросы и о роли школьника, и о содержании образовательного процесса, и о месте в этой системе преподавателя», – подчеркнул Сергей Кравцов.

С программой мероприятий Гайдаровского форума можно ознакомиться на сайте.

Гайдаровский форум проходит 14–15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Тема форума в 2021 году – «Россия и мир после пандемии». Мероприятия форума посвящены актуальным для России и всего мира вопросам, которые связаны с пандемией и её последствиями.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.