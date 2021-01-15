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Модный дайджест: от Хейли Бибер в кампании Versace до самой стильной собаки

Модный дайджест: от Хейли Бибер в кампании Versace до самой стильной собаки

Подводим итоги первой постпраздничной недели и вспоминаем, что уже успело произойти в мире моды.

1.Хейли Бибер и Кендалл Дженнер снялись в новой кампании Versace

После встречи Нового года уже можно готовиться и к встрече весны! На этой неделе итальянский бренд опубликовал кадры из кампании нового сезона, лицами которой стали Хейли Бибер (благодаря укладке и эффектному макияжу с первого взгляда ее, впрочем, можно и не узнать), Кендалл Дженнер, а также новая звезда среди моделей plus size Прешес Ли, которая приняла участие и в показе весенне-летней коллекции. На то дефиле Versace впервые пригласил моделей с пышными формами.


2.Дженнифер Лопес представила весеннюю рекламную кампанию Coach

Бренд Coach представил кампанию сезона весна-2021, звездой которой стала амбассадор марки, 51-летняя Дженнифер Лопес. Над созданием рекламной капании работали фотограф Ренелл Медрано и стилист Оливье Риццо. В кампании также приняли участие актер и продюсер Майкл Б. Джордан, модель Кико Мидзухара, баскетболист Джереми Лин.


Мы так часто проходим через рутину, не уделяя должного внимания людям, которые несут оптимизм в нашу жизнь, общество и мир. Слоган новой рекламной кампании Coach it Forward — для меня значит быть благодарной,

— поделилась Лопес.

3.Новинки недели: кампания Fendi, кроссовки Reebok x Maison Margiela и коллекция Uniqlo

Коллаборация Reebok x Maison Margiela

На этой неделе бренды объявили о выпуске кроссовок Classic Leather Tabi, которые станут первыми в серии их совместных проектов в 2021 году. Сапоги с раздвоенным носком бренд Maison Margiela впервые выпустил в 1988 году, и модель сразу стала визитной карточкой дизайнера. Сотрудничать марки стали еще в начале 2020 года, представив модель Tabi Instapump Fury Hi. Новая коллекция появится в продаже на сайте Reebok 30 января.


Коллекция Uniqlo U весна-лето — 2021 поступит в продажу 28 января

Она станет уже десятой по счету, созданной командой парижского проектно-исследовательского центра под руководством креативного директора Кристофа Лемера. В этот раз коллекция впервые пополнится позициями для детей, которые поступят в продажу в феврале 2021 года.


Рекламная кампания женской и мужской коллекций Fendi сезона весна-лето — 2021

Новая кампания Fendi была снята британским фотографом Ником Найтом в его лондонской студии. В фотосессии приняли участие Мариякарла Босконо, Джилл Кортлеве, Эстель Чен, Генри Китчер и Чун Сут.


4.Самая модная собака TikTok стала героиней Vogue

Стать модной иконой сегодня может каждый. Очередной пример этого — итальянская борзая из Монреаля по кличке Тика Игги. Миниатюрная собачка стала настоящей звездой соцсетей, а одно из недавних видео стало вирусным, набрав более 24 миллионов просмотров в TikTok. Ну а теперь четвероногая модница получила настоящее признание, о котором некоторые блогеры только мечтают: с ней вышло интервью в Vogue (участие, конечно, принимал и Томас Шапиро, владелец Тики).


 


К слову, за последнее время это не первый раз, когда собаки становятся главными героями публикаций модного журнала. Сразу после выборов президента США в инстаграме Vogue отдельный пост посвятили питомцам Джо Байдена, назвав их "первыми собаками государства".


 


Ну а у Тики Игги уже есть и знаменитые поклонники. Так, недавно Лиззо повторила один из модных образов собаки, отдав ей должное и отметив, что Тика надела подобный наряд первой.


Лиззо
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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