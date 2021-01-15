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"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина туристка стала продавать свои голые фото

"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина туристка стала продавать свои голые фото

27-летняя бразильянка Лейла Бурате застряла на карантине в австралийском отеле. Чтобы не терять время зря, девушка решила подзаработать, продавая свои интимные фото на OnlyFans, сообщает Daily Mail.

Бразильянка приехала в Брисбен в конце декабря, после чего ее поместили на 14-дневную изоляцию. Однако спустя две недели девушке сообщили, ей придется еще столько же просидеть взаперти в другой гостинице.

В результате Лейла Бурате решила немного подзаработать, выкладывая в сеть свои фото, на которых она позирует голышом. 

"Я создала страницу на OnlyFans еще 3 января, в начале моего первого карантина. Эту идею предложил мне мой друг, и отсюда все началось. Мы обсудили это с моим парнем Фабианом, и он полностью меня поддержал", — рассказала девушка.

Аккаунт бразильянки с каждым днем становится все популярнее на OnlyFans, войдя на сайте в топы. Однако туристка жалуется, что она подустала жить взаперти - девушка скучает по социальному общению.

Как писал NEWSTES, ранее московская уборщица госпитализирована с травмой живота после страстного секса с дворником.

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По материалам: uposters.ru

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