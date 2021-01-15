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Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19

Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19

В Москве около 140 тысяч человек сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, а число записавшихся на процедуру приближается к 24 тысячам, рассказал мэр Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия-24" он уточнил: число желающих вакцинироваться удвоилось, но система готова к такой нагрузке.

В настоящее время около 140 тысяч человек уже вакцинировались, и вы знаете, вот последние два дня мы побили все рекорды по записи... Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты, всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится.

Как сообщал Ruposters, несколькими днями Собянин объявил о расширении программы вакцинации на работников целого ряда отраслей. Запись открылась для москвичей, занятых в науке, IT, недвижимости, туризме и не только.

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По материалам: uposters.ru

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