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Набиуллина: Мы видим признаки того, что инфляция ускоряется

Набиуллина: Мы видим признаки того, что инфляция ускоряется

ЦБ РФ видит признаки ускорения инфляции в России. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме. При этом она подчеркнула необходимость «всегда иметь возможность проводить контрциклическую политику».

«Чем была интересна эта пандемия — мы, как Центральный банк впервые, по сути, проводили контрциклическую политику, мы не повышали ставки, снижали ставки, — пояснила Набиуллина. — Минфин тоже смог потратить большие ресурсы накопленные. И это пространство для проведения контрциклической политики, … мы его, кстати, не всё исчерпали, у нас есть возможность и реагировать, если ситуация будет ухудшаться, но мы его должны восстанавливать».

Напомним, по итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты.

В своём выступлении на форуме глава ЦБ отметила, что в сложившейся ситуации к нетрадиционной денежно-кредитной политике следует относиться с осторожностью.

«Это низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов, -- перечислила Набиуллина. — Можно назвать нетрадиционной бюджетную политику, когда наращивается долг, бесконечный дефицит, потому что считается, что его можно бесконечно рефинансировать, и ничего не произойдет».

По мнению Набиуллиной, пределы такой нетрадиционной политики есть.

«Мне так кажется, что страны, которые ее проводят, — они каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются, — и делают следующий шаг, и такая экспансия этой политики происходит. Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой», — резюмировала она.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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