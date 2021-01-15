Неприхотливый домашний лекарь: каланхоэ

Алексей Вольцев

Неприхотливый домашний лекарь или цветок жизни – это каланхоэ. Этот цветок очень прост в уходе, порадует цветением и пригодится при лечении домочадцев.

Как выбрать цветок

Не стоит покупать самый красивый и ярко цветущий кустик. Ориентироваться нужно по другим признакам:

Выбирать надо тот сорт каланхоэ, за которым вам будет проще ухаживать. Если вы не можете уделять время растению и поливать его так часто, как это необходимо, остановите свой выбор на сорте, непритязательном в уходе.Грунт в вазончике следует еще в магазине пощупать. Если растение находится в слишком сухом субстрате и легко извлекается из горшка, значит его очень давно не поливали. В этом случае растение уже может быть ослабленным или даже больным.Не стоит покупать цветок, у которого примяты листья и побеги. Это могут быть признаки болезней.Надо выбирать экземпляры, у которых много еще не распустившихся бутонов. Такое растение будет пышно и продолжительно цвести.На растении не должно быть следов насекомых.





Уход за каланхоэ

Особых усилий уход за этим цветком не требует.

Освещение должно быть не ярким, но при этом достаточным. Летом цветок обязательно нужно притенять от солнца. Рекомендуемая продолжительность светового дня всего лишь 9 часов. Этого можно легко добиться даже зимой, в период короткого светового дня.

Для нормального развития каланхоэ нужна температура воздуха около +22 градусов. Летом растение можно выносить на балкон, но не ставить под солнце.

Растение боится сквозняка, поэтому зимой не рекомендуется открывать форточку на окне, где стоит цветок.

Поливают каланхоэ по мере подсыхания субстрата. Весной достаточно поливать два раза в неделю. Чрезмерно влажная земля может стать причиной загнивания корневища. Зимой поливы сокращают, особенно если цветок находится в прохладной комнате.

Весной и летом каланхоэ подкармливают раз в неделю. Перед внесением питательного раствора цветок обильно проливают, чтобы удобрение не обожгло корни. Нельзя превышать норму удобрения, так как каланхоэ прекратит цветение.

Обязательно надо рано весной прищипнуть кустик, чтобы он рос пышным. После окончания цветения на кустике опадают нижние листочки. Необходимо обрезать всю верхнюю часть на пеньки, оставив только 3 см от стеблей, и поставить черенки в воду. Уже спустя пару недель они дадут корни, и можно будет высадить новые растения.