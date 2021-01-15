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Обезьяны-воровки научились отличать дешевые вещи от дорогих

Обезьяны-воровки научились отличать дешевые вещи от дорогих

Ученые канадского Университета Летбриджа выяснили, что макаки-крабоеды в одном из храмов на Бали научились воровать преимущественно дорогие вещи у туристов. Обезьяны делают это с целью заполучить еду — без дорогостоящего предмета человек точно не сможет уйти и покормит животное.

Больше всего макаки любят красть электронику, кошельки и увеличительные очки, пишет газета Guardian, ссылаясь на рассказ профессора Жан-Батиста Лека. Пустые сумки из-под фотоаппаратов или женские шпильки для волос интересуют их в меньшей степени.

"Эти обезьяны стали экспертами в похищении дорогих вещей у рассеянных туристов, которые не прислушались к рекомендациям персонала храма хранить все ценные вещи в сумках на молнии, прочно привязанными к шее и спине", — сказал ученый.

Он с коллегами вел съемки взаимодействия макак с посетителями храма Улувату в течение 273 дней. Оказалось, обезьянки требуют большего количества еды в качестве выкупа за дорогие предметы: животные ведут "торг" с человеком в течение нескольких минут, но был случай, когда туристу пришлось потратить 25 минут на возвращение украденного, 17 из них ушли на "переговоры".

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По материалам: uposters.ru

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