Оператор «Северного потока — 2» отложил строительство газопровода

Влада Некрасова

Оператор проекта «Северный поток — 2» принял решение отложить прокладку трубопровода в датских водах, чтобы проверить техническое оснащение. Об этом 15 января сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.

«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнём прокладку труб в пятницу, 15 января», — сказал представитель операционной компании.

По его словам, на проверку технического оснащения понадобится несколько дней. «Поэтому мы не можем назвать точную дату возобновления укладки… Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда начнём прокладку труб: до конца января или начала февраля»,— добавил представитель Nord Stream 2 AG.

СМИ: Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока — 2»

Ранее оператор проекта «Северный поток — 2» подтвердил, что намерен в пятницу возобновить прокладку трубопровода в датских водах. Разрешение на укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании дал местный регулятор.

Госдепартамент США в среду предупредил ряд европейских компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», о риске введения санкций против них.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект уже завершен более чем на 90 процентов. Пауза в строительстве была сделана в конце декабря 2019 года из-за санкций США. Тогда швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.