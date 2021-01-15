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Особенности покупки автозапчастей БУ

Водители вынуждены заменять автомобильные детали по разным причинам. Это может быть связано с агрессивным или безрассудным стилем вождения, в результате аварии или просто по причине износа. Тогда возникает вопрос – где искать автозапчасти и как сэкономить на покупке?

Купить автозапчасти БУ в Беларуси https://profmotors.by/ – это наиболее выгодный вариант сэкономить денежные средства при ремонте или модернизации вашей машины. На сайте компании «Profmotors» представлен широкий ассортимент запасных частей и всевозможных комплектующих для наиболее популярных марок автомобилей, как зарубежного, так и отечественного производства.

На что обращать внимание при покупке БУ автозапчастей?

При покупке бывших в употреблении автозапчастей может быть большое количество подводных камней, поэтому к выбору поставщика (продавца) стоит относиться очень ответственно. Компания «Profmotors» работает в данной сфере более 10 лет и уже зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного временем партнера. Вот несколько главных нюансов, на которые стоит обращать внимание.

Во-первых, рекомендуется внимательно прочитать описание каждого компонента, подлежащего замене, от начала до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Часто в описании мелким шрифтом указывается, что данная деталь предназначена только для автомобиля, выпущенного в определенный период или год. Конечно, лучше всего взять руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля и выписать оттуда точное наименование деталей.

Далее – есть некоторые элементы (запасные части) автомобиля, покупать которые в БУ виде не рекомендуется. Например, при покупке деталей тормозов или компонентов системы безопасности стоит покупать только новые составляющие, так как бывшие в употреблении детали попросту не будут работать должным образом, что в свою очередь может привести к аварии и даже человеческим жертвам.

Покупать БУ детали лучше всего с «разборки», когда автомобиль, например, попал в ДТП, после чего все целые его компоненты были демонтированы и выставлены на продажу. Но и тут важно понимать, какой срок они до этого использовались.

Без особых придирок можно смело брать БУ дроссельные заслонки, радиаторы, фары, электрические компоненты, блоки управления, части кузова (двери, крылья и т.д.). Качество этих деталей чаще всего оценивается исключительно по внешним факторам или электротехническим показателям.

# Авто

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