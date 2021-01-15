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Партия Петра Порошенко требует в срочном порядке собрать заседание Верховной Рады

Партия Петра Порошенко требует в срочном порядке собрать заседание Верховной Рады
"Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады и принять изменения в Государственный бюджет, увеличив на 7 млрд гривен объем субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил сопредседатель “Европейской Солидарности” Артур Герасимов.

Он отметил, что изменения в бюджет, инициированные “ЕС”, смогут обезопасить украинцев от хаотических решений власти, которая то резко поднимает тарифы, то потом обещает их снизить.

“Учитывая полный провал в борьбе с эпидемией коронавируса и хаотическое введение карантина, наши требования относительно увеличения расходов на субсидии и упрощения их получения останутся в силе. Даже если случится чудо и власть снизит тарифы до прежнего уровня, мы будем требовать принятия нашего законопроекта”, – отмечает Герасимов.

Он напомнил, что весной 2020 власть забрала у людей около 8.3 миллиарда субсидий в антиковидный фонд, которые впоследствии закопала в пути.

“И даже те урезанные субсидии, которые остались, не выплачиваются вовремя. К нам обращаются граждане, которым до сих пор не начислили субсидии за ноябрь-декабрь 2020 года”, – сообщил Герасимов.

“Мы все помним, что несмотря на обещания Зеленского об уменьшении тарифов в 2021 году цена газа начала расти не на проценты, а в разы, в зависимости от поставщиков. Кроме этого почти в два раза для бедных выросла стоимость электроэнергии. Ибо сто киловатт, в которые пыталась уложиться любая бабушка, экономила, выключала свет, не смотрела телевизор – сегодня этой цены льготной нет”, – констатирует Герасимов.

Он также отметил, что при этом Украина вновь начала импортировать энергоносители из России и Беларуси.

“Пока работала формула Роттердам +, и формула, о которой было рассказано очень много негативной информации, то этот льготный тариф на электрическую энергию для бабушек существовал. Как только его отменили и не стало Роттердам +, то цены на электроэнергию выросли, а правительства Зеленского начали импортировать электроэнергию из России и Беларуси”, – отметил народный депутат.

“Главное требование “Европейской Солидарности” к так называемым антикризисным решениям власти – ни при каких обстоятельствах не возвращать Украину на “газовую иглу” Кремля. Давайте не забывать – именно зависимость от дешевого российского газа была одной из причин, приведших к Харьковским соглашениям, к аннексии Крыма, к войне на Донбассе, в которой у нас более 13 000 убитых, миллионы переселенцев. Именно поэтому чрезвычайно важно сохранять ту сложную тарифную реформу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которая проходила в 2014-2017 годах и которая позволила нам соскочить с “газовой иглы “Кремля”, – говорит Герасимов.
“Именно поэтому мы требуем и хотим подчеркнуть еще раз: незащищенные слои населения должны быть обеспечены субсидиями в достаточном объеме. “Европейская Солидарность” зарегистрировала и требует срочного принятия законопроекта о дополнительном выделении 7 млрд грн на субсидии для людей”, – напомнил сопредседатель фракции.

“Даже мысли не должно возникать ни у кого, что для решения проблем с ценами на газ мы каким-либо образом будем выходить на переговоры с Москвой, на получение российского газа”, – отмечает Герасимов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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