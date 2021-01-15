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Павлова: возможностей для занятий адаптивной физкультурой должно быть больше

Павлова: возможностей для занятий адаптивной физкультурой должно быть больше

Сегодня в обществе формируется запрос на расширение возможностей для занятий адаптивной физической культурой, сказала журналистам член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Парламентарий напомнила, что Республика Татарстан, которую она представляет в Госдуме, прилагает максимальное количество усилий для реализации подобных возможностей.

«И, конечно, для нас стало огромной честью признание нашего вклада в инклюзивный спорт и выбор столицы Татарстана — города Казани, площадкой для проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года», — отметила депутат.

По словам Ольги Павловой, самая главная задача в проведении таких масштабных мероприятий — «это чтобы все дети были социализированы и адаптированы к современной жизни, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества».

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«И хочу отметить ещё один важный момент. Важно, чтобы каждый человек понимал, насколько хрупок наш мир. Нам надо быть терпимыми, внимательными и неравнодушными. Это основной посыл Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин поручил сделать доступнее объекты туризма и культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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