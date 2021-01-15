После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ

Лидия Мартынова

1 января в Хорватию пришел первый танкер СПГ из США. И новый терминал на острове Крк начал поставки регазифицированного СПГ в газотранспортную систему страны. Одновременно упали поставки российского газа, которые через две недели начали восстанавливаться.

Танкер СПГ Tristar Ruby доставил в Хорватию 91 млн кубометров в виде СПГ для хорватского подразделения венгерской MFGK, которая входит в венгерскую государственную группу MVM. По данным европейской мониторинговой платформы GIE, с 1 января регазифицированный сжиженный газ начал поступать в газотранспортную систему страны. В среднем — 3,5 млн кубометров в сутки. В то же время поставки российского газа через Венгрию, по данным единой платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, упали с 6 млн кубометров в сутки до около миллиона.

Такой баланс поступления газа в Хорватию сохранялся до 5 января, после чего импорт российского газа снова пошел вверх и достиг 13 января 3,2 млн кубометров в сутки. Очевидно, такое балансирование останется до того, как хорватское подразделение MFGK полностью выберет свои объемы СПГ, которые уже наполовину исчерпаны.

Мощность нового терминала СПГ на острове Крк составит 2,6 млрд кубометров газа в год. Туда будут поставлять СПГ для хорватских и венгерских предприятий. По данным оператора LNG Croatia, на ближайшие три года терминал почти полностью забронирован — в среднем 2,5 млрд кубометров в год. Основу поставок составят грузы СПГ из США и Катара.

Венгерское издание 444 отмечало, что США давно давили на Венгрию и Хорватию, чтобы те создали терминал СПГ и снизили зависимость от России. Американские дипломаты при этом настаивали на мощности в 5−10 млрд кубометров в год. Однако такие объемы странам просто не нужны, и они согласились на 2,6 млрд кубометров. При этом окончательную точку в решении судьбы терминала поставил Будапешт, без которого его и быть не могло. Венгерское издание замечало, что желающих закупать газ через Хорватию было мало и венгерское правительство попросило госгруппу MVM заключить контракт на 1 млрд кубометров в год. Она согласилась, но три четверти закупаемого СПГ все равно будет оставаться в Хорватии в обмен на российский газ, так как Энергетическое агентство Хорватии установило очень высокую плату за исходящую мощность в Венгрию.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорил ИА Newstes , что поставки американского СПГ в Хорватию и Венгрию — это промоакция по продвижению США на европейские рынки газа: «У Венгрии нет физической потребности в этом газе, и поставки СПГ по сравнению с импортом из России будут небольшими». В 2019 году «Газпром» экспортировал в Венгрию 10,5 млрд кубометров газа, а в Хорватию — 2,8 млрд.