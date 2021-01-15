Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ

После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ

После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ

1 января в Хорватию пришел первый танкер СПГ из США. И новый терминал на острове Крк начал поставки регазифицированного СПГ в газотранспортную систему страны. Одновременно упали поставки российского газа, которые через две недели начали восстанавливаться.

Танкер СПГ Tristar Ruby доставил в Хорватию 91 млн кубометров в виде СПГ для хорватского подразделения венгерской MFGK, которая входит в венгерскую государственную группу MVM. По данным европейской мониторинговой платформы GIE, с 1 января регазифицированный сжиженный газ начал поступать в газотранспортную систему страны. В среднем — 3,5 млн кубометров в сутки. В то же время поставки российского газа через Венгрию, по данным единой платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, упали с 6 млн кубометров в сутки до около миллиона.

Такой баланс поступления газа в Хорватию сохранялся до 5 января, после чего импорт российского газа снова пошел вверх и достиг 13 января 3,2 млн кубометров в сутки. Очевидно, такое балансирование останется до того, как хорватское подразделение MFGK полностью выберет свои объемы СПГ, которые уже наполовину исчерпаны.

Мощность нового терминала СПГ на острове Крк составит 2,6 млрд кубометров газа в год. Туда будут поставлять СПГ для хорватских и венгерских предприятий. По данным оператора LNG Croatia, на ближайшие три года терминал почти полностью забронирован — в среднем 2,5 млрд кубометров в год. Основу поставок составят грузы СПГ из США и Катара.

Венгерское издание 444 отмечало, что США давно давили на Венгрию и Хорватию, чтобы те создали терминал СПГ и снизили зависимость от России. Американские дипломаты при этом настаивали на мощности в 5−10 млрд кубометров в год. Однако такие объемы странам просто не нужны, и они согласились на 2,6 млрд кубометров. При этом окончательную точку в решении судьбы терминала поставил Будапешт, без которого его и быть не могло. Венгерское издание замечало, что желающих закупать газ через Хорватию было мало и венгерское правительство попросило госгруппу MVM заключить контракт на 1 млрд кубометров в год. Она согласилась, но три четверти закупаемого СПГ все равно будет оставаться в Хорватии в обмен на российский газ, так как Энергетическое агентство Хорватии установило очень высокую плату за исходящую мощность в Венгрию.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорил ИА Newstes , что поставки американского СПГ в Хорватию и Венгрию — это промоакция по продвижению США на европейские рынки газа: «У Венгрии нет физической потребности в этом газе, и поставки СПГ по сравнению с импортом из России будут небольшими». В 2019 году «Газпром» экспортировал в Венгрию 10,5 млрд кубометров газа, а в Хорватию — 2,8 млрд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Николь Кидман и Кит Урбан с подросшими дочерьми на музыкальном фестивале в Сиднее
Николь Кидман и Кит Урбан с подросшими дочерьми на музыкальном
Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января
Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января
Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса
Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ
После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ
Лунный день сегодня 15 января 2021 года
Лунный день сегодня 15 января 2021 года
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных организациях
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных
Кейт Уинслет рассказала о буллинге после съемок в "Титанике": "Я чувствовала себя затравленной"
Кейт Уинслет рассказала о буллинге после съемок в "Титанике": "Я
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции в Белоруссии
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции

Топ на сегодня

Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы
Министерство охраны здоровья Украины хочет вернуться к адаптивному карантину
Министерство охраны здоровья Украины хочет вернуться к адаптивному
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса
На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса

Еще по теме

На Украине назвали причину сокращения транзита российского газа
Первый танкер с СПГ пришел в Хорватию: США добрались до Венгрии
"Газпром" нарастил экспорт во Францию с 1 января по 13 сентября на 27%
В "Газпроме" рассказали об увеличении поставок в Великобританию на 240 процентов