Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» стартовал в Подмосковье

Анастасия Иванова

Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» стартовал в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году в рамках программы планируется привлечь 34 педагога.

«Программа у нас работает уже год, мы привлекли новых специалистов в школы. Кандидаты на участие в программе должны соответствовать ряду требований: быть не старше 55 лет и иметь среднее профессиональное или высшее образование. Победители конкурсного отбора получат выплату в 1 миллион рублей, которую они могут использовать по своему усмотрению. Все «земские учителя» должны будут отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет», – сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Заявки будут приниматься до 15 апреля. Программа стартовала в регионе в прошлом году, благодаря ей в малые города и села области уже приехали работать 37 педагогов.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.