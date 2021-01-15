Работы по «Северному потоку — 2» продолжатся: события ночи 15 января

Алексей Вольцев

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток — 2», планирует возобновить укладку газопровода в водах Дании 15 января. Датское энергетическое агентство сообщало в начале января, что получило от Nord Stream 2 AG график строительства «Северного потока — 2», согласно которому укладка в датских водах начнется 15 января. Трубоукладчик «Фортуна», который планируется использовать для работ на этом участке, 14 января покинул немецкий порт Висмар и движется на восток в направлении недостроенного отрезка газопровода.

Сенат Конгресса США приступит к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего президента Джозефа Байдена, предстоящей 20 января. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Politico. Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе.

Харьковская компания «Биолек» не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины «Спутник V», кроме заявления, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Ранее «Биолек» подтвердила, что подавала документы на регистрацию «Спутник V». Министр здравоохранения Украины подтвердил, что «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины, добавив, что вокруг вакцины много политики. Он выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей». «Шестого января компания „Биолек“ подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье — больше ничего», — заявил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Минздрав Украины не намерен настаивать на том, чтобы действующий в стране жесткий карантин был продлен после 25 января. Такое заявление в интервью изданию «Интерфакс-Украина» сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он отметил, что позиция ведомства может измениться, так как всегда «есть определенные переменные», которые невозможно учесть в прогнозах. В качестве примера глава украинской санитарной службы привел Великобританию, которая пошла на карантин еще до того, как в Незалежной был введен карантин «выходного дня».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на первой неделе 2021 года превышена в восьми субъектах и семи центральных городах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу, 15 января. «На первой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в восьми субъектах Российской Федерации и в семи центральных городах без превышения показателей по субъектам РФ», — говорится в сообщении.

В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски. По ее словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет.