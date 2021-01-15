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Ребёнок после игры в подъезде отсудил у управляющей компании почти 100 тыс. рублей

Ребёнок после игры в подъезде отсудил у управляющей компании почти 100 тыс. рублей

Управляющая компания из города Печоры Республики Коми выплатила несовершеннолетнему ребенку 90 тысяч рублей за моральный ущерб. Он играл с друзьями в подъезде и сломал ногу, сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов.

Нога ребенка попала в щель, образовавшуюся между плитами перекрытия, в результате чего он сломал конечность. Экспертиза установила, что это произошло по вине коммунальщиков, которые не выполнили свои обязанности по содержанию дома. Дело дошло до суда - сотрудники УК выплатили пострадавшему 90 тысяч рублей в качестве компенсации.

Подобная ситуация произошла в Зеленограде в августе 2020 года. В отверстие между стеной и полом в подъезде дома провалился мальчик, приехавший с родителями и братом навестить бабушку. Он ударился о металлические пруты, пролетев один этаж, и впоследствии был госпитализирован с подозрением на сотрясение и черепно-мозговую травму.

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По материалам: uposters.ru

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