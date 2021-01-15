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Редкие кадры: Ляйсан Утяшева впервые за долгое время показала лица детей

Редкие кадры: Ляйсан Утяшева впервые за долгое время показала лица детей

Следуя примеру многих звезд российского шоу-бизнеса, 35-летняя Ляйсан Утяшева и 41-летний Павел Воля вместе с двумя детьми сразу же после новогодних праздников устроили себе целый месяц отдыха. Сначала звездное семейство в полном составе улетело на Мальдивские острова, где наслаждалось отсутствием масочного режима, восхитительными видами, купанием в теплом океане, а также делало красивые фото на практически пустом побережье.


Ляйсан Утяшева и Павел Воля




Павел Воля с сыном Робертом


Павел Воля с дочерью Софией

На островах Ляйсан и Павел вместе с семилетним сыном Робертом и пятилетней дочерью Софией провели около 10 дней, однако на этом их отдых не закончился. Оттуда семья переместилась в Дубай, где, судя по всему, и пробудет до конца января.


В ОАЭ их ждал более активный отдых, чем на островах. Так, вчера Ляйсан и Павел вместе с детьми отправились исследовать пустыню. В их насыщенной программе было экстремальное катание на багги по дюнам. Утяшева с энтузиазмом отнеслась к необычному путешествию и активно показывала, как проходит их день, своим подписчикам в сторис.


Ляйсан Утяшева с детьми

Там же, к удивлению многих фолловеров, Ляйсан впервые за долгое время показала лица детей, которые обычно предпочитает скрывать от назойливых взглядов. Роберт и София несколько раз попали на видео Утяшевой, однако разглядеть их в деталях все же мешали солнцезащитные очки на лицах. Особенно много в этот день Ляйсан снимала дочь Софию, ведь именно с ней звезда оказалась в салоне одного багги (Роберт был в машине с папой).


Дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли София


За время этого путешествия семье даже удалось встретить караван верблюдов: это зрелище привело малышку в восторг. После поездки по пустыне Ляйсан поинтересовалась у дочери, понравилось ли ей. В ответ девочка призналась, что от быстрой езды ее даже немного укачало. Однако София довольно быстро пришла в себя и буквально через несколько мгновений весело резвилась на песчаных барханах вместе со старшим братом.


Напомним, что раньше в своих интервью Ляйсан Утяшева рассказывала, почему не показывает лица детей на снимках в соцсетях. Звезда считает, что дети должны сами определиться, хотят ли становиться частью публичной жизни своих родителей, а пока сын и дочь еще слишком маленькие, они с Павлом берегут их покой.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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