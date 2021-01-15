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Родители могут выбрать форму обучения для своих детей – Сергей Кравцов

Родители могут выбрать форму обучения для своих детей – Сергей Кравцов

У родителей есть право выбрать форму обучения для своих детей – очную или домашнюю,  заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

«Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, помогут в том числе возможности цифровой образовательной среды. Она не заменяет, а дополняет традиционную систему образования», – уточнил министр. 

Он напомнил, что цифровая образовательная среда поможет дать детям, находящимся на домашнем обучении, качественное образование, избежать пробелов в знаниях. 

Министр призвал школьников, возвращающихся к традиционному, очному обучению, их родителей и педагогов соблюдать требования Роспотребнадзора. 

«Соблюдение мер безопасности позволит нам держать ситуацию под контролем и беречь здоровье всех, кто задействован в системе образования», – резюмировал он.

# Общество
По материалам: edu.ru

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