Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»

Лидия Мартынова

В Новосибирском государственном педагогическом университете работает образовательный проект «Родительский клуб «Узнай как». Он рассчитан на родителей, которые хотят повысить психолого-педагогические компетенции. Проект организован в формате онлайн-курсов.

Содержание курсов отражено в трех тематических блоках. Образовательный блок направлен на знакомство родителей с ключевыми направлениями государственной образовательной политики, современными ресурсами и инструментами взаимодействия с детьми и возможностью их использования для содействия профессиональному самоопределению детей и построению их индивидуальной образовательной траектории.

Психологический блок направлен на понимание особенностей и закономерностей развития детей и подростков, построение коммуникации с ними, выстраивание доверительных отношений, рассмотрение внутрисемейных взаимоотношений.

Третий блок – интерактивный. Он включает в себя оперативную обратную связь от родителей, а также встречи с экспертами.

Среди спикеров проекта – преподаватели НПГУ, представители Российского движения школьников, издательства «Русское слово».

Образовательный проект «Родительский клуб «Узнай как» ориентирован на разные категории родителей, нацеленных на понимание своих детей и оказание им помощи и поддержки, желающих разобраться в современном образовании и тенденциях его развития, имеющих сложности и проблемы во взаимодействии с детьми и желающих научиться быть понимающими родителями.