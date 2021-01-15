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Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»

Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»

В Новосибирском государственном педагогическом университете работает образовательный проект «Родительский клуб «Узнай как». Он рассчитан на родителей, которые хотят повысить психолого-педагогические компетенции. Проект организован в формате онлайн-курсов. 

Содержание курсов отражено в трех тематических блоках. Образовательный блок направлен на знакомство родителей с ключевыми направлениями государственной образовательной политики, современными ресурсами и инструментами взаимодействия с детьми и возможностью их использования для содействия профессиональному самоопределению детей и построению их индивидуальной образовательной траектории.

Психологический блок направлен на понимание особенностей и закономерностей развития детей и подростков, построение коммуникации с ними, выстраивание доверительных отношений, рассмотрение внутрисемейных взаимоотношений. 

Третий блок – интерактивный. Он включает в себя оперативную обратную связь от родителей, а также  встречи с экспертами. 

Среди спикеров проекта – преподаватели НПГУ, представители Российского движения школьников, издательства «Русское слово».

Образовательный проект «Родительский клуб «Узнай как» ориентирован на разные категории родителей, нацеленных на понимание своих детей и оказание им помощи и поддержки, желающих разобраться в современном образовании и тенденциях его развития, имеющих сложности и проблемы во взаимодействии с детьми и желающих научиться быть понимающими родителями.

# Общество
По материалам: edu.ru

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