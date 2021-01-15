С плюса на минус: как использовать отрицательную энергетику негативных событий в свою пользу

Вадим Карасев

Большинство из нас каждый день встречается с видеоматериалами и статьями на тему борьбы с негативом. Оказывается, гораздо эффективнее не бороться с ним, а использовать его в своих интересах. Эксперты рассказали, как это можно сделать.

Далеко не всегда кто-то посторонний виноват в том, что у нас все плохо. В черной полосе порой виноваты мы сами. У каждого из нас есть дыры, через которые утекает жизненная энергия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заделать их поскорее, чтобы в следующий раз выпады недоброжелателей не вызывали слишком много отрицательных эмоций.

Пребывайте в движении

Человек должен быть активен. Многочисленные исследования и простой житейский опыт говорят, что лень вредна. Человек, который ничего не делает, создает негатив вокруг себя и концентрирует в своем сознании только самое плохое.

Если человек двигается, то есть ходит, бегает, занимается спортом, плавает в бассейне или просто работает физически, его голова не забивается отрицательными эмоциями. Негативная энергия обходит его стороной. Агрессию, если она появилась, можно выплеснуть в спортзале — вы сожжете больше калорий и добьетесь лучших успехов. И речь тут не только о боевых искусствах.

Еще одно хорошее применение этого совета — уборка. Если вам вдруг стало плохо, уборка поможет избавиться от депрессивных мыслей. Во-первых, это тоже нагрузка. Во-вторых, когда мы убираемся, мы получаем удовольствие от того, как жилище преображается. Третий момент — уборка ведет к тому, что негатива в жизни становится меньше в будущем. В чистой квартире или доме гораздо меньше негативной энергии.

Методика «Присваивание чужой энергии»

Представьте себе, что кто-то сказал вам что-то плохое или сделал что-то неприятное. Любое негативное действие со стороны окружающих — это нечто вроде пули или стрелы, летящей в вашу сторону. Вы можете потратить время и силы для того, чтобы отразить этот удар, выпад врага, а можете сделать нечто иное.

Речь идет о принятии этой негативной энергии, только с нейтральным или даже положительным знаком. Для этого нужно пропустить плохой посыл через фильтр. Тут вам на помощь придет очень простая техника визуализации. Когда вы получили дозу негатива от слов или действий человека, вы просто закрываете глаза, а потом начинаете представлять себе, как чужие плохие слова становятся становятся частью вас, но не мешают вам жить. Представьте, что вы взяли частичку души и энергии этого человека и оставили ее у себя.

По сути, агрессоры так и делают — они отдают нам свою энергию в надежде на то, что мы станет отдавать им еще больше, чем получили. Так действуют все энергетические вампиры. Все плохое, направленное в вас, нужно забирать и впитывать. Само осознание того, что человек вложился в вашу энергию, поможет вам абстрагироваться от сути того, что вам сказали.

В следующий раз, когда вы почувствуете прилив отрицательной энергии, сразу же представляйте себе, как вы забираете ее и принимаете. Мысленно можно даже сказать человеку, бросившему неприятную фразу, «спасибо».