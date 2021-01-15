«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо
Президент Франции Эммануэль Макрон направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану «очень хорошее» письмо с предложением нормализовать отношения двух стран. Об этом сегодня, 15 января, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Реджеп Тайип Эрдоган положительно отреагировал на письмо Эммануэля Макрона.
Отношения Анкары и Парижа в последнее время ухудшились настолько, что Эрдоган выразил 4 декабря надежду на то, что французы «скоро избавятся» от Макрона, назвав своего коллегу из крупнейшей западноевропейской страны «обузой для Франции, которая переживает опасные времена». Связи между Турцией и Францией были особенно напряжёнными в предыдущие месяцы из-за их разногласий по Сирии, Ливии, Восточному Средиземноморью и публикации в Пятой республике карикатур на пророка Мухаммеда. Анкара и Париж обменялись также обвинениями в связи с недавним вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе. В июне между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море произошёл инцидент. Президент Макрон обвинил этим летом турецкую сторону в переброске боевиков и оружия из Сирии в Ливию, а затем — и в отправке сотен наёмников с Ближнего Востока в Азербайджан для участия в боевых действиях в зоне карабахского конфликта на стороне Баку.
Президент Турции призвал к бойкоту французских товаров в октябре после комментариев Эммануэля Макрона в отношении ислама и защиты президентом Франции свободы слова вслед за новым скандалом с карикатурами на пророка Мухаммеда. Париж отозвал 24 октября своего посла в Анкаре для консультаций после некорректного высказывания президента Турции в адрес Макрона. Турецкий лидер посоветовал главе Пятой республики «лечить психику». Эрдоган тогда сорвался на грубость, заявив, что французскому президенту, выдвинувшему идею «просвещённого ислама» после жестокого убийства учителя в пригороде Парижа, нужно пройти психиатрическое обследование. Турецкий лидер позже заявил, что хозяин Елисейского дворца «сбился с пути».