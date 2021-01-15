«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо

Анастасия Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану «очень хорошее» письмо с предложением нормализовать отношения двух стран. Об этом сегодня, 15 января, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: „Дорогой Реджеп“», — приводит слова Мевлютп Чавушоглу турецкая газета Sabah.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Реджеп Тайип Эрдоган положительно отреагировал на письмо Эммануэля Макрона.

«Наш президент сказал: „Встретимся с удовольствием“. Речь идёт, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах», — пояснил министр.

Отношения Анкары и Парижа в последнее время ухудшились настолько, что Эрдоган выразил 4 декабря надежду на то, что французы «скоро избавятся» от Макрона, назвав своего коллегу из крупнейшей западноевропейской страны «обузой для Франции, которая переживает опасные времена». Связи между Турцией и Францией были особенно напряжёнными в предыдущие месяцы из-за их разногласий по Сирии, Ливии, Восточному Средиземноморью и публикации в Пятой республике карикатур на пророка Мухаммеда. Анкара и Париж обменялись также обвинениями в связи с недавним вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе. В июне между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море произошёл инцидент. Президент Макрон обвинил этим летом турецкую сторону в переброске боевиков и оружия из Сирии в Ливию, а затем — и в отправке сотен наёмников с Ближнего Востока в Азербайджан для участия в боевых действиях в зоне карабахского конфликта на стороне Баку.

Президент Турции призвал к бойкоту французских товаров в октябре после комментариев Эммануэля Макрона в отношении ислама и защиты президентом Франции свободы слова вслед за новым скандалом с карикатурами на пророка Мухаммеда. Париж отозвал 24 октября своего посла в Анкаре для консультаций после некорректного высказывания президента Турции в адрес Макрона. Турецкий лидер посоветовал главе Пятой республики «лечить психику». Эрдоган тогда сорвался на грубость, заявив, что французскому президенту, выдвинувшему идею «просвещённого ислама» после жестокого убийства учителя в пригороде Парижа, нужно пройти психиатрическое обследование. Турецкий лидер позже заявил, что хозяин Елисейского дворца «сбился с пути».