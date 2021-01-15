«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел «оппозицию»
Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу в противостоянии с оппозицией. Если противники власти до последнего момента четко держали строй, то теперь фаланга дала трещину, а для компетентных людей сразу становится ясно, что это начало краха.
Грузия по праву может называться исключительной страной, а последние события, которые развернулись в ее парламенте, служат замечательным подтверждением этому. Как известно, партии создаются, затем идут на выборы, а дальше попадают в парламент, но в Грузии можно сделать наоборот. Новая «оппозиционная партия» родилась непосредственно в стенах парламента.
Среди оппозиционных партий, отказавшихся входить в новый парламент, был и «Альянс патриотов Грузии», который, по необъяснимой причине, некоторыми политиками и СМИ называется «пророссийской партией». В списочном составе депутатов от Альянса находилось так называемое «крыло бизнеса». Это Фридон Инджия, Заза Микадзе, Автандил Энукидзе и Давид Зелфимиани. Зачем стесненной в финансовых средствах партии понадобились в ее рядах бизнесмены — всем понятно. Не имея на сегодня никакого политического веса, эти люди обеспечивали финансовую поддержку.
То, что руководители «Альянса патриотов Грузии» не слишком сильные политики, было ясно давно. И то, как они подбирали себе кадры, которые, как известно, решают все, лишнее тому доказательство. Бизнесмены платили деньги за право сидеть в депутатских креслах, а не ради крикливых митингов на улицах. Очевидно, к чести «Грузинской мечты», можно отметить, что она увидела ахиллесову пяту в монолитном строю оппозиции и прекрасно ее воспользовалась.
Бизнесмены, получившие депутатские мандаты по спискам «Альянса патриотов Грузии», посчитали, что свою задачу они выполнили и дальше с Альянсом им не по пути. Альянс выполнил свою функцию ракетоносителя, вывел их на депутатскую орбиту и теперь может гореть синим пламенем в плотных слоях уличной политической атмосферы.
Чтобы соблюсти приличия и законы Фридон Инджия, Заза Микадзе, Автандил Энукидзе и Давид Зелфимиани 9 января основали новую партию, которую назвали «Европейские социалисты». Почему грузинская партия именует себя «европейской», а капиталисты — «социалистами» — довольно каверзный вопрос. Не исключено, что это сигнал западным хозяевам, что означенная группа не прочь пополнить партийную кассу.
Возглавил новую партию Фридон Инджия — фигура с большим историческим прошлым. Он еще при Эдуарде Шеварднадзе был министром связи и параллельно обустраивал свой личный бизнес, что все время и держало его на плаву. Это опытный политический игрок, умеющий манипулировать партиями.
В начале тысячелетия он был депутатом от Лейбористкой партии Шалвы Нателашвили, и использовать небольшие партии в качестве трамплина для него занятие привычное. Его меньше всего волнует, что о нем подумают недавние коллеги-оппозиционеры, которые клялись друг другу в верности. Он дал суровую, но справедливую отповедь функционерам из «Европейской Грузии».
В стане оппозиции уже начались разлады, и они скоро станут похожи на крыловских «лебедя, рака и щуку». Так Шалва Нателашвили предлагает Евросоюзу категорически не признавать результаты парламентских выборов и отозвать своих послов из Грузии. С этим мнением столь же категорически не согласен один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Он прекрасно понимает, что слишком раздражать западных покровителей не стоит, и «Европейская Грузия» от резкой критики в их адрес отказывается.
Теперь оппозиция с нетерпением ждет пятого раунда переговоров, который запланирован на конец января. Об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе. Он посетовал на то, что от властей нет новых предложений, нет готовности к переговорам, но надеется, что тяжелая кризисная ситуация вынудит «Грузинскую мечту» пойти на уступки.
Пока оппозиция пытается определится с датой пятого раунда переговоров, «Грузинская мечта» гремит победными фанфарами.
При этом он убежден, что парламент 10 созыва обязательно будет многопартийным.
Это еще очень большой вопрос, насколько новорожденную якобы партию «Европейских социалистов», состоящую из засланных казачков, ловко использовавших спину доверчивого Альянса в качестве трамплина, можно считать оппозиционной и вообще партией? Это Кобахидзе может считать, что имеет дело с реальной оппозицией, но в реальности речь идет о грубой манипуляции политическими процессами, ставящей под сомнение результаты выборов — ибо люди голосовали за одни силы по совершенно конкретным причинам, а получили на выходе в парламенте совершенно другую, приятную для глаза Кобахидзе, но не для себя картину.
Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили, несмотря на горечь предательства, ответила властям в лучших традициях грузинского юмора.
Совет весьма логичный. Партий можно наплодить сколько душе угодно, и задача выполнена. Но в «Грузинской мечте» понимают, что теперь с оппозицией договариваться станет легче. Ираклий Кобахидзе говорит о следственной комиссии, которая будет создана в начале февраля. По его словам, следственная комиссия, в которую войдут международные и местные представители, будет создана в первую неделю февраля.
Одним словом, театр абсурда, который царит в грузинском политикуме, все никак не закончится. И это очень хорошо, что такие политики, как Кобахидзе, не догадываются, что без пророссийской силы, которая смогла бы представить интересы тысяч и тысяч граждан Грузии, этот фарс ведет шаг за шагом к уничтожению и политикума, и Грузии. Ибо парламент «счастливого Кобахидзе» не сможет должным образом отражать интересы «несчастной Грузии».