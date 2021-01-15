«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел «оппозицию»

Лидия Мартынова

Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу в противостоянии с оппозицией. Если противники власти до последнего момента четко держали строй, то теперь фаланга дала трещину, а для компетентных людей сразу становится ясно, что это начало краха.

Грузия по праву может называться исключительной страной, а последние события, которые развернулись в ее парламенте, служат замечательным подтверждением этому. Как известно, партии создаются, затем идут на выборы, а дальше попадают в парламент, но в Грузии можно сделать наоборот. Новая «оппозиционная партия» родилась непосредственно в стенах парламента.

Среди оппозиционных партий, отказавшихся входить в новый парламент, был и «Альянс патриотов Грузии», который, по необъяснимой причине, некоторыми политиками и СМИ называется «пророссийской партией». В списочном составе депутатов от Альянса находилось так называемое «крыло бизнеса». Это Фридон Инджия, Заза Микадзе, Автандил Энукидзе и Давид Зелфимиани. Зачем стесненной в финансовых средствах партии понадобились в ее рядах бизнесмены — всем понятно. Не имея на сегодня никакого политического веса, эти люди обеспечивали финансовую поддержку.

То, что руководители «Альянса патриотов Грузии» не слишком сильные политики, было ясно давно. И то, как они подбирали себе кадры, которые, как известно, решают все, лишнее тому доказательство. Бизнесмены платили деньги за право сидеть в депутатских креслах, а не ради крикливых митингов на улицах. Очевидно, к чести «Грузинской мечты», можно отметить, что она увидела ахиллесову пяту в монолитном строю оппозиции и прекрасно ее воспользовалась.

Бизнесмены, получившие депутатские мандаты по спискам «Альянса патриотов Грузии», посчитали, что свою задачу они выполнили и дальше с Альянсом им не по пути. Альянс выполнил свою функцию ракетоносителя, вывел их на депутатскую орбиту и теперь может гореть синим пламенем в плотных слоях уличной политической атмосферы.

Чтобы соблюсти приличия и законы Фридон Инджия, Заза Микадзе, Автандил Энукидзе и Давид Зелфимиани 9 января основали новую партию, которую назвали «Европейские социалисты». Почему грузинская партия именует себя «европейской», а капиталисты — «социалистами» — довольно каверзный вопрос. Не исключено, что это сигнал западным хозяевам, что означенная группа не прочь пополнить партийную кассу.

Возглавил новую партию Фридон Инджия — фигура с большим историческим прошлым. Он еще при Эдуарде Шеварднадзе был министром связи и параллельно обустраивал свой личный бизнес, что все время и держало его на плаву. Это опытный политический игрок, умеющий манипулировать партиями.

В начале тысячелетия он был депутатом от Лейбористкой партии Шалвы Нателашвили, и использовать небольшие партии в качестве трамплина для него занятие привычное. Его меньше всего волнует, что о нем подумают недавние коллеги-оппозиционеры, которые клялись друг другу в верности. Он дал суровую, но справедливую отповедь функционерам из «Европейской Грузии».

«Нравится это Гиге Бокерия или нет, мы уже первая в парламенте оппозиционная партия «Европейские социалисты. Хочу напомнить ему, что такие решения были приняты оппозицией и в парламенте предыдущего созыва, когда из «Нацдвижения» отделилась «Европейская Грузия» и создала новую партию. То действие было справедливым, а наше несправедливо? С его стороны это подход к вопросу с двойным стандартом», — заявил Инджия.

В стане оппозиции уже начались разлады, и они скоро станут похожи на крыловских «лебедя, рака и щуку». Так Шалва Нателашвили предлагает Евросоюзу категорически не признавать результаты парламентских выборов и отозвать своих послов из Грузии. С этим мнением столь же категорически не согласен один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Он прекрасно понимает, что слишком раздражать западных покровителей не стоит, и «Европейская Грузия» от резкой критики в их адрес отказывается.

Теперь оппозиция с нетерпением ждет пятого раунда переговоров, который запланирован на конец января. Об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе. Он посетовал на то, что от властей нет новых предложений, нет готовности к переговорам, но надеется, что тяжелая кризисная ситуация вынудит «Грузинскую мечту» пойти на уступки.

Пока оппозиция пытается определится с датой пятого раунда переговоров, «Грузинская мечта» гремит победными фанфарами.

«Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая „Альянса патриотов“ не вошла в парламент 10-го созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

При этом он убежден, что парламент 10 созыва обязательно будет многопартийным.

«Мы понимаем, что наши оппоненты нервничают по поводу радикальной оппозиции. Этот процесс начался и будет продолжаться. Парламент обязательно будет многопартийным. Призывы от международных партнеров будут со временем только обостряться, в конечном итоге парламент будет многопартийным. Двухпартийный — это хорошо, но этого недостаточно», — отметил он.

Это еще очень большой вопрос, насколько новорожденную якобы партию «Европейских социалистов», состоящую из засланных казачков, ловко использовавших спину доверчивого Альянса в качестве трамплина, можно считать оппозиционной и вообще партией? Это Кобахидзе может считать, что имеет дело с реальной оппозицией, но в реальности речь идет о грубой манипуляции политическими процессами, ставящей под сомнение результаты выборов — ибо люди голосовали за одни силы по совершенно конкретным причинам, а получили на выходе в парламенте совершенно другую, приятную для глаза Кобахидзе, но не для себя картину.

Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили, несмотря на горечь предательства, ответила властям в лучших традициях грузинского юмора.

«Если следовать логике „Грузинской мечты“, я хотела бы дать совет — они могут выделить четырех из этих 90 депутатов и, например, создать новую партию „Счастливый Кобахидзе“. Это не будет многопартийный парламент, поэтому необходимо назначить новые выборы в стране и восстановить нашу веру в выборы», — сказала Ирма Инашвили.

Совет весьма логичный. Партий можно наплодить сколько душе угодно, и задача выполнена. Но в «Грузинской мечте» понимают, что теперь с оппозицией договариваться станет легче. Ираклий Кобахидзе говорит о следственной комиссии, которая будет создана в начале февраля. По его словам, следственная комиссия, в которую войдут международные и местные представители, будет создана в первую неделю февраля.

«Мы еще раз предлагаем оппозиционным партиям принять участие в парламентской работе и деятельности парламентской следственной комиссии, чтобы выяснить правду о выборах. Естественно, остается в силе наше обещание, что даже в случае отклонения хоть на 1%, правящая партия немедленно назначит досрочные парламентские выборы, а я, как глава предвыборного штаба „Грузинской мечты“, откажусь от политической деятельности», — заявил Кобахидзе.

Одним словом, театр абсурда, который царит в грузинском политикуме, все никак не закончится. И это очень хорошо, что такие политики, как Кобахидзе, не догадываются, что без пророссийской силы, которая смогла бы представить интересы тысяч и тысяч граждан Грузии, этот фарс ведет шаг за шагом к уничтожению и политикума, и Грузии. Ибо парламент «счастливого Кобахидзе» не сможет должным образом отражать интересы «несчастной Грузии».