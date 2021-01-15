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"Секс в большом городе" без Саманты: вся история конфликта Ким Кэттролл с Сарой Джессикой Паркер и другими актрисами

"Секс в большом городе" без Саманты: вся история конфликта Ким Кэттролл с Сарой Джессикой Паркер и другими актрисами

История взаимоотношений Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл по накалу страстей может соперничать с самыми захватывающими сюжетными линиями сериала "Секс в большом городе", который по-настоящему и прославил актрис. Слухи о конфликте между актрисами стали возникать еще во время съемок (многие утверждают, что вражда началась во время работы над вторым сезоном) и не утихали на протяжении 20 лет. Напомним, что сериал шел с 1998 по 2004 год, а в 2008 и 2010 годах вышли полнометражные фильмы. Теперь, когда подтвердилась информация о продолжении шоу и стало известно, что Ким Кэттролл не будет принимать участие в съемках (плач о потере Саманты не стихает в соцсетях до сих пор), отношения актрис снова бурно обсуждают в сети. В нашем материале вспоминаем, как развивались отношения Кэттролл с остальным кастом культового сериала.


Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Ким Кэттролл

Декабрь 2004 года

Еще в 2004 году Кэттролл появилась в программе Friday Night With Jonathan Ross, где признала, что деньги были одной из причин, по которой шоу закончилось.

По прошествии шести лет я почувствовала, что всем нам пора получать что-то от невероятного финансового успеха "Секса в большом городе". Когда это не нашло понимания, я подумала, что пора двигаться дальше,

— сказала Ким.


Май 2008 года

В Telegraph вышла статья, в которой сообщалось, что между Паркер и Кэттролл долгое время были напряженные отношения из-за денег. Паркер стала исполнительным продюсером сериала еще во втором сезоне, в результате чего ее зарплата выросла до 300 тысяч долларов. После этого Кэттролл, как сообщалось, стала вести переговоры о более высокой зарплате. В Telegraph написали, что члены съемочной группы заявили, будто другие актрисы были недовольны этим и "даже не садились с Кэттролл за один стол во время перерывов".

К слову, порознь актрисы были и на церемонии вручения премии "Эмми" в 2004 году, где Паркер, Никсон и Дэвис сидели вместе, а Кэттролл сидела отдельно.

Мы лучшие друзья? Нет. Мы профессиональные актрисы. У нас своя собственная жизнь,

— прокомментировала тогда Кэттролл.


Примечательно, что в той же статье Telegraph приводились слова Паркер о том, что актрисы были друзьями.

Честно говоря, мы все подружились, и мне хотелось бы чаще видеть Ким. Она упомянула деньги, и никто не должен ругать ее за это. Люди решили, будто мы осуждаем ее,

— заявила исполнительница роли Кэрри Брэдшоу.

Июнь 2008 года

В интервью Marie Claire Кэттролл спросили о слухах, что она была главным противником создания первого полнометражного фильма "Секс в большом городе".

Четыре года назад я пережила болезненный публичный развод, сериал подходил к концу, и моему отцу поставили диагноз "деменция". Я почувствовала, что пора побыть со своей настоящей семьей. Полтора года назад, когда мне прислали сценарий, я была готова и достаточно сильна, чтобы вернуться к Саманте. В некотором смысле я рада, что мы подождали. Этот сценарий и опыт съемок были наилучшим возможным воссоединением,

— отметила тогда Ким.


Ноябрь 2009 года

В статье в журнале New York Magazine говорилось, что Паркер и Кэттролл больше не разговаривают, "из-за чего все на съемках нового фильма "Секс в большом городе" чувствуют себя некомфортно". Вторая часть фильма вышла в 2010 году.

В интервью ELLE Паркер спросили, правда ли, что Кэттролл не ладит с другими актерами.

Я думаю, люди все равно не поверят, что я отношусь к ней с симпатией. Я обожаю ее. Я бы не стала сниматься в этом фильме без нее,

— ответила Сара Джессика.


Январь 2010 года

Daily Mail передала Кэттролл слова Паркер для ELLE.

Я думаю, Сара была права: люди не хотят верить, что мы ладим. Они слишком много вложили в идею борьбы двух сильных и успешных женщин друг с другом. Это порождает горячие сплетни. Правда о том, что мы друзья, ладим и счастливо выполняем свою работу вместе, далеко не так интересна для новостей. Я думаю, что Сара фантастическая. Она прирожденный лидер, она руководит командой. Мы обе устали от этих слухов. Говорить об этом утомительно и очень скучно,

— ответила Ким.


Май 2010 года

Актерский состав дал интервью для Marie Claire, где Паркер сказала, что на съемочной площадке иногда "ранят чьи-то чувства ", а Никсон добавила, что съемки "не всегда были легким плаванием, но идея, что мы так или иначе враждуем, смехотворна".

Прессе обязательно надо следовать этим стереотипам, а не просто показать женщин так, как их изображает наш фильм: они вместе и они сильные,

— добавила в том же интервью Кэттролл.


Кристин Дэвис также поделилась забавной историей о том, как пресса умеет выворачивать факты.

Журналисты писали, что, будучи в одном отеле, мы даже не ели вместе в ресторане. Но когда я прихожу с площадки, я иду в спортзал, а потом заказываю еду в номер. Я не из тех, кто любит принарядиться и пойти в ресторан. Но Ким это любит. Журналисты же посчитали, что мы не выносим друг друга. Смешно!

— поделилась воспоминаниями Кристин.


Сентябрь 2016 года

Спустя годы Паркер дала интервью Time, в котором она еще раз вернулась к теме слухов о вражде.

Для меня всегда это было травмирующим — читать, что писали о Ким и обо мне. Я опубликовала как-то пост в день рождения Ким, и люди спрашивали: "Боже мой, я не знала, что она тебе нравится!". Что? Мы все могли покинуть проект в любое время! Никто не задает такие вопросы о шоу с мужчинами,

— отметила тогда Паркер.


Сентябрь 2017 года

В Daily Mail написали, что съемки третьего фильма "Секс в большом городе" были отменены из-за требований Кэттролл. Как сообщалось, студия Warner Bros. дала долгожданному проекту зеленый свет после нескольких месяцев спекуляций, и съемки картины должны были вот-вот начаться.

Однако Кэттролл якобы потребовала, чтобы они запустили другие фильмы, которые были у нее в разработке, иначе она не подписалась бы на этот проект. В Warner Bros. отказались удовлетворить ее требования и вынуждены были отменить съемки, поскольку компания сочла, что будет несправедливо по отношению к фанатам выпускать фильм только с тремя из четырех главных героинь.


Кэттролл ответила на эти обвинения в твиттере, написав, что ее единственным "требованием" было не снимать фильм. Она утверждала, что отказалась от съемок еще в 2016 году.

Вскоре Сара Джессика Паркер подтвердила, что "Секс в большом городе 3" не выйдет, и не скрывала, что расстроена.

Все кончено. Мы не снимаем его. Я разочарована. У нас был прекрасный, забавный, трогательный и очень интересный сценарий. Я думаю, разочарованы не только мы, что не сможем рассказать эту историю, но и аудитория, которая так ждала еще одного фильма,

— сказала тогда Паркер.


Это правда, что мы не сможем снять третий фильм. Я хотела бы, чтобы мы могли написать эту последнюю главу на наших условиях, чтобы завершить истории наших персонажей. Очень досадно, что мы не можем поделиться ей со всеми вами,

— согласилась с ней тогда Дэвис.

Октябрь 2017 года

Во время интервью с Пирсом Морганом Кэттролл сказала, что не будет сниматься в других фильмах "Секс в большом городе" и что она никогда по-настоящему не дружила со своими коллегами по съемочной площадке.

На вопрос Моргана, будет ли когда-нибудь еще продолжение истории, Кэттролл ответила:

Не для меня. Это было очень четкое понимание, когда мне исполнилось 60 лет. Сколько лет мне осталось и как я хочу их потратить? Что я не сделала? Я считаю, что шоу было лучшим, когда было сериалом, а бонусом были два фильма.


В другом интервью Ким также чуть подробнее объяснила свою позицию.

Речь идет не о дополнительных деньгах или большем количестве сцен. Речь идет о четком решении закончить одну главу и начать другую,

— поделилась Ким.


В другом интервью Кэттролл честно призналась, что никогда не дружила с коллегами по съемкам, а также прокомментировала свой отказ от съемок в третьем фильме.

Здесь я хотела бы отметить людей из команды "Секса в большом городе", особенно Сару Джессику Паркер. Я думаю, она могла бы быть добрее. Я не знаю, в чем ее проблема,

— сказала Кэттролл.

Стоит отметить, что у Ким были и иные претензии к сериалу. Так, в одном интервью она отмечала, что из-за съемок так и не стала матерью.

Мне было чуть больше 40, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график... Смены длились по 19 часов, а то и больше. Иногда пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром,

— вспоминала Ким.


Параллельно в прессе появились сообщения инсайдеров, что на съемочной площадке Дэвис, Никсон и Паркер объединились и не принимали Кэттролл в свою компанию. Например, упоминалось, что во время съемок в Атлантик-Сити Паркер сняла дом для всех актрис, кроме Кэттролл (хотя представитель HBO сказал, что она не оставалась с ними по семейным причинам).

Январь 2018 года

Паркер появилась на шоу Эллен Дедженерес, где ведущая спросила ее о возможности снять продолжение фильма "Секс в большом городе" без Кэттролл.

Я думаю, что пока у нас период печали и оплакивания. А потом, возможно, мы рассмотрим, например, то, что ты сыграешь Саманту,

— пошутила в эфире Сара Джессика.


Февраль 2018 года

В другом телеинтервью Паркер спросили, как она относится к словам Кэттролл о том, что они "никогда не были друзьями".

Это разбивает сердце. Я была действительно очень расстроена, потому что я совсем не так вспоминаю то время,

— призналась Паркер.


В том же месяце 55-летний брат Кэттролл был найден мертвым в Канаде, и Паркер публично выразила свои соболезнования Ким.

Если кто-то в вашей жизни, независимо от того, общаетесь ли вы с ним или нет, переживает горе, вы непроизвольно хотите выразить соболезнования или просто дать кому-то понять, что вы думаете о них,

— отметила тогда Паркер.


Инсайдер сообщил изданию People, что ранее, когда брат Кэттролл пропал без вести, она в частном порядке позвонила экс-коллеге. Однако сама Ким такое внимание Паркер не оценила и обвинила актрису в "использовании" смерти ее брата.

Моя мама спросила меня сегодня: "Когда эта Сара Джессика Паркер, эта лицемерка, оставит тебя в покое?". Твои постоянные попытки вести общение — болезненное напоминание о том, насколько жестокой ты была тогда, да и сейчас. Позволь мне высказать это предельно ясно (если до этого мне не удалось этого сделать). Ты не моя семья. Ты не мой друг. Поэтому я пишу, чтобы в последний раз сказать тебе, чтобы ты прекратила эксплуатировать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ "хорошей девушки",

— написала Кэттролл в инстаграме.


Актер Джейсон Льюис, который играл любовника Саманты в сериале, в одном из телешоу, когда его спросили про отношение к конфликту, признался, что он скорее на стороне Сары Джессики.

Она милая женщина. Она всегда была так добра ко мне,

— отметил Льюис.


Апрель 2018 года

На кинофестивале "Трайбека" Паркер снова прокомментировала ситуацию и свои отношения с Кэттролл.

Я просто хотела бы напомнить всем, что нет никаких женских склок. Я никогда не произносила недобрых и недружелюбных слов. Я также хочу напомнить всем, что на съемочной площадке нас было четверо, и я проводила со всеми одинаковое время. Я всегда высоко ценила работу Ким и ее вклад. Если она решит не сниматься в третьем фильме, я мало что могу сделать, чтобы изменить ее решение, и мы должны уважать это. Это единственное, что я когда-либо говорила об этом,

— сказала тогда Паркер.


Август 2019 года

В интервью Entertainment Tonight, приуроченном к съемкам нового сериала с ее участием "Неприлично богатые", Кэттролл спросили, почему люди все еще жаждут продолжения "Секса в большом городе".

Я думаю, людям в таких шоу, как "Секс в большом городе" и "Неприлично богатые", нравятся сильные и харизматичные персонажи. И это новая глава и еще один сильный персонаж. Так что мне это очень нравится,

— сказала Ким.


Август 2019 год

В интервью The Guardian Кэттролл сказала, что она "прошла финишную черту, играя Саманту Джонс".

Это было во многих смыслах благословением, но после второго фильма с меня хватило. Я не могла. Не понимаю, почему они просто не заменили меня другой актрисой, вместо того, чтобы тратить время на издевательства. Нет значит нет,

— сказала тогда Кэттролл.


Сентябрь 2020 года

Во время одного из интервью Ким отказалась комментировать тему их конфликта с Паркер.

Все есть в Google, поэтому я рекомендую вам заглянуть туда, там есть все, что я сказала. Так я думала тогда, и когда я смотрю на то, что происходит вокруг меня, я не сожалею об этом,

— заметила Кэттролл.


Январь 2021 года

Было официально объявлено, что сериал продолжится без Кэттролл. 10 января Паркер, Никсон и Дэвис подтвердили, что приступают к работе над 10-серийным продолжением шоу, которое станет новым проектом HBO Max.


Мы будем скучать по ней. Мы любили ее. Я никогда не говорила, что не люблю ее. Саманта не является частью этой истории, но она всегда будет частью нас. Независимо от того, где мы находимся и чем занимаемся,

— написала Паркер в ответ на вопросы фанатов.

Сама Кэттролл не давала никаких комментариев, но отреагировала на новости, поставив лайк комментарию пользователя сети, в котором он написал, что Ким поступила правильно, поставив себя и свои интересы на первое место.


Как вы относитесь к продолжению "Секса в большом городе" без Ким Кэттролл?


Плохо, без Саманты будет уже не то!Очень жду, думаю, все равно будет интересноМне никогда не нравился "Секс в большом городе"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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