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Сенат США приступит к импичменту Трампа через час после инаугурации Байдена

Сенат США приступит к импичменту Трампа через час после инаугурации Байдена

Сенат Конгресса США приступит к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего президента Джозефа Байдена, предстоящей 20 января. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета Politico.

Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе. Вероятность же этого невелика. Между тем по традиции торжественная церемония вступления в должность нового американского лидера, выпадающая на этот раз на 20 января, проходит на ступенях Капитолия ровно в полдень.

Кроме того, в статье подчеркивается, что согласие всех сенаторов потребуется и для того, чтобы принять решение о параллельном разбирательстве дела об импичменте Трампа и рассмотрении и утверждении кадровых назначений Байдена и реализации его законотворческих инициатив. Таким образом, кадровая и законодательная повестка дня Байдена, по всей видимости, вступит в Сенате в прямое столкновение с процессом импичмента Трампа, отмечает Politico.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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