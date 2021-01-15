Сенат США приступит к импичменту Трампа через час после инаугурации Байдена

Алексей Вольцев

Сенат Конгресса США приступит к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего президента Джозефа Байдена, предстоящей 20 января. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета Politico.

Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе. Вероятность же этого невелика. Между тем по традиции торжественная церемония вступления в должность нового американского лидера, выпадающая на этот раз на 20 января, проходит на ступенях Капитолия ровно в полдень.

Кроме того, в статье подчеркивается, что согласие всех сенаторов потребуется и для того, чтобы принять решение о параллельном разбирательстве дела об импичменте Трампа и рассмотрении и утверждении кадровых назначений Байдена и реализации его законотворческих инициатив. Таким образом, кадровая и законодательная повестка дня Байдена, по всей видимости, вступит в Сенате в прямое столкновение с процессом импичмента Трампа, отмечает Politico.