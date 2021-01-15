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Шарий хочет приехать в Россию и вакцинироваться "Спутником V"

Шарий хочет приехать в Россию и вакцинироваться "Спутником V"

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал о планах посетить Россию и вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, в европейских странах власти требуют, чтобы граждане вакцинировались, но те препараты, которыми прививают в Европе, его не устраивают.

Литва приостановила вакцинацию препаратом Moderna. Pfizer меня не очень устраивает после гибели нескольких людей на севере Европы: вакцинируется человек, а утром не проснулся... Мы должны понимать, что все эти вакцины не проверялись на человеке. Я не орангутанг, чтобы на мне проверять, знаете… Китайская вакцина — это курам на смех, 50% [эффективности].

Шарий отметил, что сделать выбор в пользу "Спутника V" ему помогла консультация с украинскими специалистами, которые разбираются в вакцинации.

"Я хочу вакцинироваться той вакциной, которой вакцинировались люди, которых я знаю, и с ними все нормально", - добавил блогер.

Российский препарат "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. На Украине власти категорически отвергают возможность использования российских препаратов для проведения вакцинации от коронавируса. При этом некоторые депутаты Рады уверены, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие уже привились российской вакциной.

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По материалам: uposters.ru

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