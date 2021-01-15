Школьников Москвы приглашают принять участие в конкурсе исследовательских и проектных работ

Алексей Вольцев

Школьников 7–11-х классов приглашают принять участие в Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Дети могут выступать индивидуально или в команде до трех человек. На первом заочном этапе участники должны загрузить свои работы до 31 января на сайт конкурса.

Соревнование проводится по двум трекам. Первый проходит в рамках регионального отбора на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» центра «Сириус». Участникам нужно придумать, создать и представить актуальную разработку по одному из 12 направлений, напрямую связанных со стратегией научно-технологического развития России.

Второй трек проходит по социогуманитарным направлениям. Проект необходимо выполнить по одной из шести тем, в числе которых философия и науки об обществе, предпринимательство и бизнес, история и другие.

Планируется, что финал конкурса пройдет в конце марта. Авторов лучших работ конкурса по треку «Большие вызовы» городской организационный комитет рекомендует к участию в заключительном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Финал запланирован на апрель – май 2021 года. Он будет включать три тура: решение задач или тестирование, эссе и индивидуальное собеседование с экспертной комиссией.

Победителей и призеров среди 7–10-х классов пригласят на образовательную программу «Большие вызовы» центра «Сириус» в Сочи, а одиннадцатиклассники смогут выступить на студенческом саммите «Большие вызовы».

«2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, и наш конкурс – это одно из мероприятий по популяризации данных направлений среди школьников. Москва активно развивается как высокотехнологичный мегаполис, предоставляя большие возможности для реализации идей, решающих городские задачи. И Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ – это возможность для ребят проявить себя уже на этапе обучения в школе, предложить свои идеи, которые в будущем могут получить поддержку и реализацию в городе. Мы приглашаем московских школьников участвовать в конкурсе, и я уверен, что мы увидим, как эти разработки будут использоваться в реальной жизни», – сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Организатором Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ является Департамент образования и науки города Москвы при участии ведущих вузов города. Координатор конкурса – Центр педагогического мастерства.