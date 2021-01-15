Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный процесс

Лидия Мартынова

С 18 января школы всех 85 субъектов РФ открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге в пресс-центре Дома Правительства.

Министр напомнил, что дистанционные технологии не заменят традиционного формата обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование.

«После новогодних каникул поэтапно, начиная с этой недели, школьники возвращаются за парты. С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс, за исключением десяти школ в семи регионах, которые продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом», – уточнил Сергей Кравцов.

Он также рассказал проведённых в начале учебного года всероссийских проверочных работах, по результатам которых у школьников не выявили серьёзных пробелов в знаниях после вынужденного перехода на дистанционное обучение весной 2020 года.

«Наша задача состоит в том, чтобы уровень знаний не понизился. Сегодня организована точечная работа с каждой школой по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят. Также в регионы направлены методические рекомендации по корректировке учебных планов, программ для того, чтобы компенсировать возможные пробелы в знаниях, которые образовались в связи с вынужденным переходом на домашнее обучение. Но серьёзных опасений не наблюдается», – сказал Министр просвещения.

Министр сообщил об изменениях в итоговой аттестации: в 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов сдачи только двух обязательных предметов – русского языка и математики; ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

Одинадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам в конце мая – по русскому языку и математике.

Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по предметам, которые необходимы для поступления. ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для одинадцатиклассников допуском к ГИА, пройдут в середине апреля.

При проведении экзаменов будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора, которые успешно зарекомендовали себя в прошлом году и позволили предупредить всплески заболевания.