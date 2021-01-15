Советник призвал Байдена приостановить санкции против СП-2

Вадим Карасев

Советник Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил избранному президенту США приостановить действие санкций в отношении проекта "Северный поток-2", пишет FAZ.

Вместе с тем должно приостановиться и строительство самого газопровода, уверен Бернс, что поспособствует укреплению отношений Германии и США.

"Страны Европы должны остановить строительство газопровода, а США — приостановить санкции. Это предоставит возможность конфиденциально обсуждать вопрос с правительством ФРГ и другими заинтересованными странами", - заявил советник Байдена.

Как писал Ruposters, сегодня стало известно, что строительство СП-2 снова перенесли. Это произошло из-за необходимости проверки оборудования.