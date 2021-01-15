Тибетские поющие чаши: практика звукотерапии для тела и духа

Вадим Карасев

Тибетские поющие чаши — это музыкальные инструменты, которые обладают невероятной энергетикой и силой. Многие эксперты считают, что звукотерапия тибетскими чашами является крайне полезной для души и тела.

Ранее мы уже рассказывали о тибетских денежных мантрах, молитвах на исполнение желаний, тибетских способах сохранения молодости. Настало время познакомиться с еще одним подарком этого магического места Земли — тибетскими чашами и их невероятной силой.

Чем полезен звук тибетских чаш

Он умиротворяющий и одновременно гипнотизирующий, заставляющий погружаться внутрь сознания, но не думать ни о чем. Когда человек фокусируется на этом звуке, он словно проходит сеанс гипноза и медитации.

Восточные мудрецы считают, что это очищает человека от негативных мыслей, помогает настроиться на нужный лад. Под воздействием звука поющих чаш сознание одновременно расширяется до размеров Вселенной и сужается до размера кончика иглы. Это невероятное ощущение, которое должен почувствовать на себе каждый.

Восточная звукотерапия исцеляет тело. Она улучшает общее самочувствие человека, снижает тревогу и убирает головную боль. Песня тибетских чаш помогает расслабиться, поэтому совместно с ней полезно пользоваться медитациями на снятие стресса.

Вот короткий список того, в чем помогает такая музыка:

восстановление дыхания;улучшение сна;пробуждение интуиции;пробуждение состояния потока;пробуждение позитивной энергетики;улучшение работы мозга.

Также стоит отметить, что пение тибетских чаш помогает открывать закрытые чакры — энергетические центры нашего биополя. Аура человека, который периодически слушает звук тибетских чаш, всегда сильна и нерушима.

Как услышать звук тибетской чаши

Игра на этом инструменте не так проста, как кажется. Учиться играть на нем нужно довольно долго, чтобы звук не был раздражающим. Именно поэтому лучше слушать звук чаш, включая его на видео или аудиозаписи.





Можно включать звуки природы, на фоне которых звучат эти чудесные музыкальные чаши. Прослушивание подобных мелодий моментально приводит к успокоению и умиротворению. Обязательно попробуйте послушать звук чаш при медитации. Доказано, что эффект будет просто невероятным.





Совсем не обязательно иметь такой инструмент дома, чтобы насладиться его звучанием и использовать всю его мощь. Если вы будете проводить звукотерапию или медитировать под звуки тибетских чаш, то лучше направлять звук со стороны головы. Иначе говоря, источник звука (колонки) должен быть над головой. Можно медитировать в наушниках — это тоже допустимо. Очень полезно вместе со звуковой терапией делать массаж.