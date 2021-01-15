Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем

Большую часть своего времени 39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям проводят в своих двух официальных резиденциях: в основной — Кенсингтонском дворце — и загородной — поместье Анмер-Холл в Норфолке. Однако далеко не все знают, что на самом деле в распоряжении герцогов есть еще один дом, информацию о котором они предпочитают не афишировать.

Речь идет о доме в поместье Балморал, расположенном неподалеку от Биркхолла, резиденции принца Чарльза и его супруги Камилы, в которой они изолировались, когда Чарльз болел коронавирусом. Недавно журналистам удалось узнать некоторые детали о тайной недвижимости Кейт и Уильяма. Коттедж Там-на-Гар был подарен принцу Уильяму еще его прабабушкой, королевой-матерью Елизаветой, незадолго до ее смерти в 2002 году.


Кейт Миддлтон и принц Уильям


Поместье Балморал

Известно, что просторный и уютный дом с тремя спальнями Уильям и Кейт посещали еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. В разговоре с изданием Hello! друзья пары сообщили, что именно в этом доме Кейт и Уильям переживали самые приятные моменты своих отношений.

Тайную резиденцию герцоги посещают и после рождения троих детей. Так, они останавливались в этом доме вместе с детьми в 2019 году во время своих летних каникул в Шотландии. Коттедж настолько скрыт от посторонних глаз, что в прессе еще ни разу не появлялись его фото снаружи и изнутри.


Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем

Всего же королевское поместье Балморал, в котором расположен коттедж Кейт и Уильяма, занимает 50 акров и насчитывает около 150 зданий. В их число входит и замок, в котором королева Елизавета II вместе с принцем Филиппом ежегодно проводит летние каникулы. На территории поместья также несколько коттеджей, которые используются для сдачи в аренду, когда королевская семья отсутствует в резиденции.


Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем

Напомним, что всю пандемию Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми провели в своем загородном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Дом XVIII века был подарен королевой паре на свадьбу в 2011 году. Во время самоизоляции супруги весело проводили в резиденции время с детьми, занимались с ними кулинарией и садоводством, а также неоднократно выходили на официальные встречи по видеосвязи прямо из гостиной дома.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

С плюса на минус: как использовать отрицательную энергетику негативных событий в свою пользу
С плюса на минус: как использовать отрицательную энергетику
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что
Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре в Агдаме
Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре
«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо
«Сбившийся с пути» Макрон написал Эрдогану «очень хорошее» письмо
Литва может запретить въезд Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому
Литва может запретить въезд Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому
Школьников Москвы приглашают принять участие в конкурсе исследовательских и проектных работ
Школьников Москвы приглашают принять участие в конкурсе
Минпросвещения России организует точечную работу со школами – Сергей Кравцов
Минпросвещения России организует точечную работу со школами – Сергей
Родители могут выбрать форму обучения для своих детей – Сергей Кравцов
Родители могут выбрать форму обучения для своих детей – Сергей Кравцов
Зейн Маик спровоцировал слухи о помолвке с Джиджи Хадид
Зейн Маик спровоцировал слухи о помолвке с Джиджи Хадид
"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина туристка стала продавать свои голые фото
"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина
Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»
Родители Новосибирской области могут принять участие в
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется

Топ на сегодня

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли обучение в мобильном «Кванториуме»
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции в Белоруссии
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции

Еще по теме

Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принцы Уильям и Гарри приняли участие в рождественской вечеринке для волонтеров
Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон
Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с членам королевской семьи Швеции