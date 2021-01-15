У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть третья тайная резиденция: что мы о ней знаем

Вадим Карасев

Большую часть своего времени 39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям проводят в своих двух официальных резиденциях: в основной — Кенсингтонском дворце — и загородной — поместье Анмер-Холл в Норфолке. Однако далеко не все знают, что на самом деле в распоряжении герцогов есть еще один дом, информацию о котором они предпочитают не афишировать.

Речь идет о доме в поместье Балморал, расположенном неподалеку от Биркхолла, резиденции принца Чарльза и его супруги Камилы, в которой они изолировались, когда Чарльз болел коронавирусом. Недавно журналистам удалось узнать некоторые детали о тайной недвижимости Кейт и Уильяма. Коттедж Там-на-Гар был подарен принцу Уильяму еще его прабабушкой, королевой-матерью Елизаветой, незадолго до ее смерти в 2002 году.





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Поместье Балморал

Известно, что просторный и уютный дом с тремя спальнями Уильям и Кейт посещали еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. В разговоре с изданием Hello! друзья пары сообщили, что именно в этом доме Кейт и Уильям переживали самые приятные моменты своих отношений.

Тайную резиденцию герцоги посещают и после рождения троих детей. Так, они останавливались в этом доме вместе с детьми в 2019 году во время своих летних каникул в Шотландии. Коттедж настолько скрыт от посторонних глаз, что в прессе еще ни разу не появлялись его фото снаружи и изнутри.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем

Всего же королевское поместье Балморал, в котором расположен коттедж Кейт и Уильяма, занимает 50 акров и насчитывает около 150 зданий. В их число входит и замок, в котором королева Елизавета II вместе с принцем Филиппом ежегодно проводит летние каникулы. На территории поместья также несколько коттеджей, которые используются для сдачи в аренду, когда королевская семья отсутствует в резиденции.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем

Напомним, что всю пандемию Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми провели в своем загородном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Дом XVIII века был подарен королевой паре на свадьбу в 2011 году. Во время самоизоляции супруги весело проводили в резиденции время с детьми, занимались с ними кулинарией и садоводством, а также неоднократно выходили на официальные встречи по видеосвязи прямо из гостиной дома.



