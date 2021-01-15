Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса

Влада Некрасова

Ученые из государственного университета штата Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США. Об этом сообщается на сайте учреждения.По словам ученых, один из новых вариантов коронавируса, как и «британский» штамм, распространяется быстрее, чем обычный вирус.Автор исследования, доктор Дэн Джонс рассказал, что новая мутация произошла не от штаммов, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.«На данный момент у нас нет поводов утверждать, что эти мутации смогут как-то повлиять на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — сказал соавтор исследования Питер Молер.Он добавил, что важно не реагировать слишком остро на новые штаммы, пока у ученых нет дополнительной информации.