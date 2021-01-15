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Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января

Укладку «Северного потока — 2» в Дании планируют возобновить 15 января

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток — 2», планирует возобновить укладку газопровода в водах Дании 15 января.

Датское энергетическое агентство сообщало в начале января, что получило от Nord Stream 2 AG график строительства «Северного потока — 2», согласно которому укладка в датских водах начнется 15 января. Трубоукладчик «Фортуна», который планируется использовать для работ на этом участке, 14 января покинул немецкий порт Висмар и движется на восток в направлении недостроенного отрезка газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

Российские власти, несмотря на это, выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами «Газпрома» по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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