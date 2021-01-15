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Украина и Венгрия попытаются урегулировать кризис в отношениях

Украина и Венгрия попытаются урегулировать кризис в отношениях
Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто проведут переговоры в Киеве по разрешения кризиса в украино-венгерских отношениях. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил изданию глава МИД Украины, приезд венгерского чиновника ожидается до конца января.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба.
Однако, как сообщает "Европейская правда", другие источники свидетельствуют о том, что визит главы МИД Венгрии состоится уже после смены власти в США - в последнюю неделю января. При этом состоится не официальное заседание межправительственной комиссии,а персональный визит венгерского министра.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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