Украина и Венгрия попытаются урегулировать кризис в отношениях

Алексей Вольцев

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто проведут переговоры в Киеве по разрешения кризиса в украино-венгерских отношениях. Об этом сообщает "Европейская правда".Как сообщил изданию глава МИД Украины, приезд венгерского чиновника ожидается до конца января."Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба.Однако, как сообщает "Европейская правда", другие источники свидетельствуют о том, что визит главы МИД Венгрии состоится уже после смены власти в США - в последнюю неделю января. При этом состоится не официальное заседание межправительственной комиссии,а персональный визит венгерского министра.