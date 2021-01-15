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Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Российский режиссер Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни, сообщает ТАСС. Заслуженный деятель искусств РФ являлся художественным руководителем детского киножурнала "Ералаш".

О смерти Бориса Грачевского рассказала журналистам его 36-летняя супруга Екатерина Белоцерковская.

"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!" - написал две недели назад Грачевский в своем последнем посте в инстаграме, выложив фото из больницы.

Накануне в СМИ появилась информация, что Грачевский снова был введен в состояние медикаментозной комы. По данным источника, Борис Грачевский был подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Данный прибор используется при острой дыхательной недостаточности для насыщения крови пациента кислородом.

В качестве причин ухудшения самочувствия Бориса Грачевского назывались осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

Еще 9 января появились сообщения, что кинорежиссер почувствовал себя лучше. За день до этого выяснилось, что у Бориса Грачевского диагностировали тяжелое поражение легких.

Создатель "Ералаша" заразился коронавирусом еще 21 декабря — тогда режиссер находился дома. Состояние Бориса Грачевского ухудшилось ближе к концу года. В результате он оказался в реанимации московской больницы № 52.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве, в 1968 году окончил Калининградский механический техникум. В 1974 году стал одним из основателей детского юмористического киножурнала "Ералаш", заняв должность его директора. С 1984 года стал художественным руководителем "Ералаша".

Борис Грачевский является обладателем ордена Почета и Дружбы. Режиссер снял такие фильмы, как "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония".

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По материалам: uposters.ru

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