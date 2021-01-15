Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника

В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника

В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника

В 2021 году в образовательных организациях Северной Осетии продолжится реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Современная компьютерная техника будет приобретена для 63 образовательных организаций республики. На эти цели выделено более 119,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«С 2019 года благодаря нацпроекту «Образование» идет обновление цифрового оборудования. Образовательные организации – школы и учреждения среднего профессионального образования – постепенно будут обеспечены новым оборудованием. Это позволит образовательным организациям региона создать крепкую материально-техническую базу для повышения качества образования, ведь современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий», – рассказала министр образования и науки РСО – Алания Людмила Башарина.

В 2020 году более 149 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов было выделено на приобретение нового оборудования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Среди них – 3 тысячи ноутбуков, 74 многофункциональных устройства и 151 интерактивный комплекс.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»
Родители Новосибирской области могут принять участие в
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется
В Карачаево-Черкесии откроют в 2021 году 11 центров «Точка роста»
В Карачаево-Черкесии откроют в 2021 году 11 центров «Точка роста»
Детективное агентство SHPION
Детективное агентство SHPION
Макаки-воришки с Бали прекрасно оценивают стоимость своей добычи
Макаки-воришки с Бали прекрасно оценивают стоимость своей добычи
Выбор коробок для переезда
Выбор коробок для переезда
Кудрин: США уже уступили Китаю место первой по величине мировой экономики
Кудрин: США уже уступили Китаю место первой по величине мировой
Набиуллина: Мы видим признаки того, что инфляция ускоряется
Набиуллина: Мы видим признаки того, что инфляция ускоряется
Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена
Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена
Когда убирать новогоднюю елку, чтобы благополучие не покинуло дом
Когда убирать новогоднюю елку, чтобы благополучие не покинуло дом
Берлин разрешил достроить «Северный поток — 2» в немецких водах до лета
Берлин разрешил достроить «Северный поток — 2» в немецких водах
Редкие кадры: Ляйсан Утяшева впервые за долгое время показала лица детей
Редкие кадры: Ляйсан Утяшева впервые за долгое время показала лица

Топ на сегодня

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Живший около 547 миллионов лет назад намакалатус признан связующим звеном между эдиакарской биотой и последующими многоклеточными животными
Живший около 547 миллионов лет назад намакалатус признан связующим
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли обучение в мобильном «Кванториуме»
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Карабахская рокировка: Армения назвала приоритетом деоккупацию Арцаха
Карабахская рокировка: Армения назвала приоритетом деоккупацию Арцаха

Еще по теме

Школы и колледжи Северной Осетии получают новую технику
В 2021 году в Северной Осетии будут созданы 22 центра «Точка роста»
В Якутии прошел единый день открытия цифровых образовательных пространств
В Удмуртии 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику