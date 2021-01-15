В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника

Алексей Вольцев

В 2021 году в образовательных организациях Северной Осетии продолжится реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Современная компьютерная техника будет приобретена для 63 образовательных организаций республики. На эти цели выделено более 119,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«С 2019 года благодаря нацпроекту «Образование» идет обновление цифрового оборудования. Образовательные организации – школы и учреждения среднего профессионального образования – постепенно будут обеспечены новым оборудованием. Это позволит образовательным организациям региона создать крепкую материально-техническую базу для повышения качества образования, ведь современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий», – рассказала министр образования и науки РСО – Алания Людмила Башарина.

В 2020 году более 149 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов было выделено на приобретение нового оборудования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Среди них – 3 тысячи ноутбуков, 74 многофункциональных устройства и 151 интерактивный комплекс.