В Чехии назвали самое опасное место, где можно заразиться Covid-19

Алексей Вольцев

Риск заражения коронавирусной инфекцией находится на 7−8 уровне из девяти в ресторанах. Об этом 14 января, ссылаясь на данные со всего мира, заявил чешский эпидемиолог и бывший министр здравоохранения республики Роман Примула.

По его словам, в гастрономических заведениях, где люди питаются в форме шведского стола, риск составляет 8 из 9. В обычных ресторанах, где людей обслуживают за столом, риск составляет 7 баллов по девятибалльной шкале. В частности, для отелей риск по той же шкале находится лишь в четвертой степени. В связи со сложившейся ситуацией, Примула отметил, что жесткие меры, принятые в связи с эпидемией, продлятся примерно до марта. Впоследствии, по его мнению, к июню может произойти постепенное ослабление.

Кроме того, Примула напомнил, что сейчас идет широкая дискуссия о введении так называемого паспорта Сovid. Он должен включать информацию о том, был ли человек вакцинирован и прошел ли тестирование на Сovid-19, что позволит людям посещать некоторые объекты. При этом он подчеркнул, что несправедливо основывать возможность использования воздушного транспорта, посещения массового мероприятия или компании только на том, вакцинирован ли человек. По его словам, если кто-то не вакцинирован, например, из-за того, что это не позволяет его состояние здоровья, он должен иметь возможность предъявить отрицательный тест.

Напомним, в Чехии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране начата вакцинация населения. При этом, по словам министра финансов Чехии Алены Шиллеровой, правительство не обсуждает введение паспорта Сovid, так как это преждевременно. Вместе с тем, в связи с тестами на антигены рассматривается разрешение некоторых видов деловой активности.