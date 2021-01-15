В Харькове не будут повышать тарифы на тепло
Сегодня, 12:50 Алексей Вольцев
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Тарифы для горожан на отопление и горячую воду будут расти”, – пишет Терехов.
По его словам, тарифы останутся на уровне 2018 года.
“Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики будет недовольна этим решением, но я его не изменю, и всю ответственность за него беру на себя”, – отметил он.
Как передает Depo.Харкив, в первом сообщении, в 17:16 в его Telegram-канале, было упомянуто, что Терехов принял решение не поднимать тарифы на отопление, горячую и холодную воду в Харькове.
“Я принял решение – тарифы на отопление, горячую и холодную воду для горожан подниматься не будут. До конца отопительного сезона они останутся на уровне 2018 “, – написал в первом варианте посту и.о. мэра Харькова.
По материалам: gogetnews.info