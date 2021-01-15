В Кабардино-Балкарской Республике 50 тысяч школьников обеспечены горячим питанием

Влада Некрасова

Итоги реализации мероприятий национальных проектов в Кабардино-Балкарии, строительство новых школ, а также развитие дошкольного и дополнительного образования обсудили в Москве Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На встрече были затронуты вопросы повышения квалификации работников системы образования, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Глава региона рассказал о реализации в республике нацпроекта «Образование».

В 2020 году в Нальчике введена в эксплуатацию новая школа на 1224 места, завершено строительство новых школ в станице Солдатской на 250 мест и г. Чегеме на 500 мест. В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» планируется завершить строительство нового здания школы на 440 мест в селе Ново-Ивановское.

В сельских школах региона создано 69 «Точек роста» Минпросвещения России, на базе коррекционной школы-интерната № 3 г. Прохладного открыт центр «Доброшкола», также функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи «Антарес». Кроме того, отремонтировано 42 спортивных зала в сельских школах.

В сфере дополнительного образования детей создано более 30 тысяч новых мест технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической и спортивной направленности в 103 образовательных организациях республики.

116 образовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», создан центр цифрового образования «IT-куб».

Глава региона информировал о ходе исполнения президентских поручений: бесплатным горячим здоровым питанием в 2020 году обеспечены около 50 тысяч младших школьников, на что было выделено более 200 миллионов рублей, также классные руководители получают федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей ежемесячно.