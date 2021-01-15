В Карачаево-Черкесии откроют в 2021 году 11 центров «Точка роста»

Влада Некрасова

В Карачаево-Черкесии откроют в 2021 году 11 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В Карачаево-Черкесии в 2020 году создано 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры оснащены современным и высокоинтеллектуальным оборудованием. В Карачаево-Черкесии работает 61 центр, отметили в ведомстве.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

