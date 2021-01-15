В Польше Лукашенко назвали несостоявшимся царем России

Анастасия Иванова

Польское издательство Czarne объявило о выходе биографии Александра Лукашенко. Она будет представлена в виде книги Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого «Лукашенко. Неcостоявшийся царь России».

По заявлению издателей, в книге расскажут «о бедном деревенском парне, который поднимется по лестнице политической карьеры к президентству и после двадцатого пяти лет правления услышит от толпы на улицах Минска „уходи“». Кроме того, в ней будет информация о жене Александра Лукашенко Галине Радионовне. По утверждению авторов книги, она много лет живет в деревне Рыжковичи, и к ней никто не имеет доступа. Книга должна выйти 17 февраля.

Напомним, Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году. После этого он неоднократно переизбирался на данный пост. Последние выборы пошли 9 августа 2020 года, вызвав в стране острый общественно-политический кризис. Акции протеста против итогов голосования продолжаются по сей день, а республика оказалась под серьезным санкционным давлением со стороны стран Запада.