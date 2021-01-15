Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Польше Лукашенко назвали несостоявшимся царем России

В Польше Лукашенко назвали несостоявшимся царем России

Польское издательство Czarne объявило о выходе биографии Александра Лукашенко. Она будет представлена в виде книги Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого «Лукашенко. Неcостоявшийся царь России».

По заявлению издателей, в книге расскажут «о бедном деревенском парне, который поднимется по лестнице политической карьеры к президентству и после двадцатого пяти лет правления услышит от толпы на улицах Минска „уходи“». Кроме того, в ней будет информация о жене Александра Лукашенко Галине Радионовне. По утверждению авторов книги, она много лет живет в деревне Рыжковичи, и к ней никто не имеет доступа. Книга должна выйти 17 февраля.

Напомним, Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году. После этого он неоднократно переизбирался на данный пост. Последние выборы пошли 9 августа 2020 года, вызвав в стране острый общественно-политический кризис. Акции протеста против итогов голосования продолжаются по сей день, а республика оказалась под серьезным санкционным давлением со стороны стран Запада.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Польше Лукашенко назвали несостоявшимся царем России
В Польше Лукашенко назвали несостоявшимся царем России
Германия снова поставила антирекорд по суточной смертности от COVID-19: умерло более 1200 человек
Германия снова поставила антирекорд по суточной смертности от
Работы по «Северному потоку — 2» продолжатся: события ночи 15 января
Работы по «Северному потоку — 2» продолжатся: события ночи 15 января
Как продвинуть сайт в ТОП
Как продвинуть сайт в ТОП
Защита от огня или взлома: выбор типа сейфа
Защита от огня или взлома: выбор типа сейфа
Модная битва: Диана Крюгер против Джиджи Хадид
Модная битва: Диана Крюгер против Джиджи Хадид
«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел «оппозицию»
«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел
Комитет Рады одобрил сокращение числа депутатов с 450 до 300
Комитет Рады одобрил сокращение числа депутатов с 450 до 300
Тибетские поющие чаши: практика звукотерапии для тела и духа
Тибетские поющие чаши: практика звукотерапии для тела и духа
Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19
Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2021 года
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2021 года
Обезьяны-воровки научились отличать дешевые вещи от дорогих
Обезьяны-воровки научились отличать дешевые вещи от дорогих

Топ на сегодня

Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли обучение в мобильном «Кванториуме»
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли
Живший около 547 миллионов лет назад намакалатус признан связующим звеном между эдиакарской биотой и последующими многоклеточными животными
Живший около 547 миллионов лет назад намакалатус признан связующим
Карабахская рокировка: Армения назвала приоритетом деоккупацию Арцаха
Карабахская рокировка: Армения назвала приоритетом деоккупацию Арцаха

Еще по теме

Сегодня в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
«Пора растрясти»: в адрес МОК внезапно прозвучал «гром»
Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах в Белоруссии