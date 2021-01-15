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В России доработают законодательство о пассажирских перевозках

В России доработают законодательство о пассажирских перевозках

В законодательство о регулярных пассажирских перевозках в России предлагают ввести понятие «срок эксплуатации транспортного средства». А также доработать ряд других спорных моментов. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

В настоящее время срок эксплуатации транспортного средства является одним из критериев оценки заявок на участие в открытых конкурсах. Но при этом само понятие “срок эксплуатации транспортного средства” не отражено в законодательных актах. Что приводит к возможности разной трактовки этого понятия и, как следствие — к спорам между хозяйствующими субъектами, говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому авторы законопроекта предлагают прописать в действующих нормах понятие “срок эксплуатации транспортного средства”. Помимо этого новый документ предполагает регламентацию сроков, в течение которых перевозчик обязан приступить к перевозкам по установленному или изменённому межрегиональному, муниципальному, межмуниципальному или смежному межрегиональному маршруту. В настоящее время этот параметр также нигде не отражён и остаётся на усмотрение перевозчика.

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Кроме того, будет определён порядок установления расписания перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Авторы документа хотят установить единый порядок формирования лотов, выставляемых на открытые конкурсы на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения направлены на устранение правовой неопределённости. Они будут способствовать улучшению условий ведения бизнеса и расширение возможностей защиты интересов перевозчиков в судебном порядке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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