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В России началась вакцинация от коронавируса членов семей военных

В России началась вакцинация от коронавируса членов семей военных

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих началась по решению главы Минобороны Сергея Шойгу, заявили журналистам в министерстве в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, соответствующая работа организована оперативным штабом военного ведомства по борьбе с коронавирусом.

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По данным Минобороны, для этого в видах Вооруженных сил России, родах войск, в военных округах и на Северном флоте готовится расчёт дополнительной потребности вакцины «Спутник V» для членов семей военных.

В министерстве также сообщили, что по состоянию на 15 января 2021 года добровольную вакцинацию от коронавируса прошли свыше 100 тысяч военнослужащих.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени  Гамалеи. Также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов. В свою очередь, американская компания Pfizer вместе с немецкой BioNTech создала вакцину BNT162b2.

В среду президент Владимир Путин поручил со следующей недели приступить к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он предложил выстроить график этой работы по аналогии с вакцинацией от гриппа. 

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По материалам: pnp.ru

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